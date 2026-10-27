Cao Bằng: Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực và an sinh xã hội

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lã Hoài Nam; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Lưu Tuyết Nhung; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cô Ba Hoàng Văn Vần.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Thuý

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, thứ 6 và thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cũng thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Cốc Pàng đã nêu 11 lượt ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trong đó, cử tri đề nghị xem xét giao bổ sung biên chế công chức cấp xã; nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đây là những vấn đề được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị bổ sung nhân lực, đầu tư phòng bảo quản vắc xin tại Trạm Y tế xã và trang bị xe cứu thương phục vụ công tác cấp cứu, vận chuyển người bệnh. Đối với hạ tầng dân sinh, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nhà văn hóa xóm, công trình cấp nước sinh hoạt, điện lưới, điện năng lượng mặt trời và các công trình thiết yếu khác.

Cử tri xã Cốc Pàng phát biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuý

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cung cấp cây giống, tạo điều kiện phát triển sản xuất; đồng thời, có giải pháp hỗ trợ các hộ dân tại xóm Khuổi Sang bị mất mùa, có nguy cơ thiếu lương thực, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Bảo Lâm 3, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo UBND xã Cốc Pàng đã thông tin, tiếp thu và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời làm rõ một số khó khăn liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt và phát triển sản xuất tại địa phương. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND xã ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri xã Cốc Pàng trong việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và công tác an sinh xã hội.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của cấp cơ sở, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.