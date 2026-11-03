Cao Bằng: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng, chính sách an sinh, xã hội

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quang Hán. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tham dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu: Lê Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Nặm.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 5, HĐND tỉnh Cao Bằng đã thông tin tới cử tri kết quả các Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu cũng báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; thông tin kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tổng Cọt. Ảnh: Nguyễn Thuý

Tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, dân sinh

Tại xã Tổng Cọt, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong đó, đề nghị nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xóm, đường nội đồng và đường tránh; cải tạo hệ thống điện lưới sinh hoạt, thay thế các cột điện bằng gỗ đã xuống cấp bằng cột bê tông, khắc phục tình trạng điện yếu và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng.

Đối với lĩnh vực thủy lợi và nước sinh hoạt, cử tri đề nghị đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi, khắc phục tình trạng rò rỉ tại hồ chứa nước, đồng thời xây dựng các bể chứa nước công cộng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm cải tạo nhà văn hóa xóm, bổ sung trang thiết bị làm việc, nhất là máy tính cho cơ sở; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, giảm nghèo bền vững và di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ mất an toàn. Những kiến nghị liên quan đến nâng cao điều kiện giáo dục, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trên đường đến trường cũng được cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri xã Quang Hán kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Thuý

Tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tại xã Quang Hán, nhiều ý kiến tập trung phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách và điều kiện hoạt động ở cơ sở.

Cử tri cho biết, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP được giao đảm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, trong khi số lượng biên chế còn hạn chế, tạo áp lực lớn đối với đội ngũ viên chức. Từ thực tế này, cử tri đề xuất xem xét mở rộng đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ 55% theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP đối với viên chức cấp xã. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt về thời gian đối với lực lượng người hoạt động không chuyên trách ở xóm khi phải tham gia nhiều cuộc họp trực tuyến.

Về hạ tầng dân sinh, cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 214, đoạn qua Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán do tuyến đường hiện đã xuống cấp; đầu tư nâng cấp các trạm biến áp đang quá tải vào giờ cao điểm. Đặc biệt, cần sớm bố trí kinh phí xây dựng 3 hồ chứa nước sinh hoạt tại các xóm Lũng Xỏm, Lạc Hiền và Lưu Ngọc, góp phần giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân.

Liên quan đến điều kiện làm việc sau sáp nhập, cử tri đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất trường học cũ, chuyển đổi công năng thành trụ sở làm việc cho khối Đảng ủy và các đoàn thể xã. Cùng với đó, cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai; bổ sung biên chế y tế và kế toán trường học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, tạo điều kiện để các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, vận động Nhân dân và tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.

Đại biểu Lê Hải Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Quang Hán. Ảnh: Nguyễn Thuý

Ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri

Tại các hội nghị, lãnh đạo các xã đã tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm của cử tri hai xã Tổng Cọt và Quang Hán. Đồng thời, khẳng định, Tổ đại biểu sẽ ghi nhận toàn bộ các kiến nghị chính đáng của cử tri; giao thư ký tổng hợp, phân loại đầy đủ những nội dung để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.