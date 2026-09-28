Cao Bằng: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chế độ, chính sách và đầu tư công

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đoàn Thị Lê An báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đoàn Thị Lê An báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; đồng thời thông tin dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế; kiến nghị bổ sung hướng dẫn xác định thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động dôi dư, tính từ thời điểm thực tế dừng công tác và hoàn thành bàn giao công việc, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí xây dựng phần mộ đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 khi qua đời; xem xét bố trí phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã; giao biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo đúng lộ trình tinh giản 5 năm; điều chỉnh tăng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các phòng chuyên môn cấp xã.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc Ảnh: Nguyễn Thúy

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng được hưởng phụ cấp công tác Đảng - Đoàn thể (mức 30%) và chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã; đồng thời đề xuất quy định thống nhất việc xếp ngạch Chuyên viên chính đối với cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Liên quan đến đầu tư công và quản lý tài sản công, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu ban hành quy định riêng về quy trình, hồ sơ đầu tư công theo hướng rút gọn đối với các dự án hạ tầng quy mô nhỏ, dưới 5 tỷ đồng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư; qua đó, giảm các thủ tục hành chính trùng lặp.

Đối với tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri kiến nghị có cơ chế linh hoạt trong điều chỉnh giá cho thuê theo sát giá thị trường sau một số lần công khai, đấu giá không thành công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, hạn chế lãng phí.

Cử tri cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 tuyến kè phòng, chống sạt lở ven sông; sớm ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; ban hành định mức nhân lực tại Trạm Y tế phường; đồng thời bổ sung chính sách phụ cấp và giảm giờ dạy đối với giáo viên mầm non kiêm nhiệm công tác Đoàn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, qua đó làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri phường Nùng Trí Cao. Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp và phản ánh trung thực tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương để xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.