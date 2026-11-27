Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Tổng Cọt. Ảnh: Nguyễn Thuý

Tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cử tri địa phương đã nêu 12 kiến nghị, đề xuất, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến dân sinh, hạ tầng vùng biên, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Thuý

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng biên

Cử tri xã Tổng Cọt kiến nghị 7 nội dung thuộc 4 nhóm lĩnh vực. Trong đó, đề nghị điều chỉnh tăng gấp đôi mức tiền lương, phụ cấp đối với nhân viên cấp dưỡng bán trú từ 2,3 triệu đồng lên 4,6 triệu đồng/người/tháng và nhân viên cấp dưỡng nội trú từ 4,7 triệu đồng lên 9,4 triệu đồng/người/tháng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Về hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị đầu tư tuyến đường tránh qua khu vực chợ xã dài khoảng 1,5km, tổng mức dự toán khoảng 80 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 4A; ưu tiên nguồn vốn mở đường vào nhóm hộ sát biên giới Lũng Luông, xóm Kéo Sỹ với kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị đầu tư kè chống sạt lở, nâng cấp đường vào khu tái định cư Tả Cán, xóm Lũng Giỏng, với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, phục vụ 21 hộ dân, 77 nhân khẩu trong giai đoạn 2026–2030.

Trước tình trạng trên 97% dân số toàn xã phải sử dụng nước mưa, cử tri đề nghị đầu tư các bể chứa nước sinh hoạt tập trung và phân tán. Cùng với đó là nâng cấp lưới điện, trạm biến áp, khắc phục tình trạng lõm sóng viễn thông, internet và bố trí vốn mở đường đến 34 cột mốc tuần tra dọc tuyến biên giới dài 28,22km, từ mốc 690 đến mốc 723.

Đối với xã Lũng Nặm, địa phương đề nghị bổ sung danh mục công trình quốc phòng, quân sự cấp xã vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, doanh trại, thao trường, bãi tập.

Liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, xã kiến nghị hoàn thiện quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP theo hướng giữ khung đầu mối nhưng phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để cấp xã chủ động sắp xếp tổ chức phù hợp thực tiễn. Đối với những xã có ít hồ sơ hành chính phát sinh, đề nghị cho phép bố trí Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã thay vì thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công độc lập; đồng thời tổ chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường chuyên sâu, đáp ứng khối lượng công việc lớn tại địa bàn có 57,74% hộ nghèo, cận nghèo mà không làm tăng tổng biên chế.

Ban Chỉ huy quân sự xã cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở, thao trường, bãi tập, căn cứ chiến đấu cho các địa phương khó khăn về ngân sách; điều chỉnh phụ cấp Thôn đội trưởng từ mức 1.170.000 đồng hiện nay theo Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND lên bằng hoặc cao hơn mức 1.638.000 đồng trước khi giải thể cấp huyện. Đồng thời, đề nghị bổ sung biên chế các chức danh chuyên môn còn thiếu như Trợ lý dân quân tự vệ, quân báo trinh sát, binh chủng, hậu cần, quân y.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri . Ảnh: Nguyễn Thuý

Phân cấp gắn với trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi người dân

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp trao đổi, giải trình một số vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông vùng biên, bố trí nguồn lực đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và những vướng mắc trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Về bất cập trong sắp xếp biên chế cấp xã, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng đây là trách nhiệm của cấp tỉnh, địa phương cần chủ động hơn trong bố trí, sắp xếp để bảo đảm hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân. Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, dù lượng hồ sơ phát sinh có thời điểm không nhiều, vẫn cần duy trì hoạt động để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Về chế độ, chính sách đối với một số vị trí ở cơ sở có mức phụ cấp giảm so với trước, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu giải quyết theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Chia sẻ với khó khăn về thu nhập của nhân viên phục vụ bán trú tại trường học, Bộ trưởng đề nghị cơ quan chức năng địa phương nghiên cứu tăng mức hỗ trợ, góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động.

Đối với việc các khu giãn dân vùng biên giới chưa có đường giao thông kết nối, Bộ trưởng cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc UBND xã do chưa kịp thời khảo sát, đề xuất, kiến nghị cấp trên đầu tư. Bộ trưởng yêu cầu chính quyền địa phương và Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng chú trọng công tác dự báo, chủ động tham mưu bố trí nguồn lực, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về điện, đường, trường, trạm phục vụ Nhân dân.

Đề cập định hướng phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang tiến gần đến thời điểm hoàn thành; tuyến đường Hồ Chí Minh từ trung tâm tỉnh đến Pác Bó cũng sắp khởi công. Tuy nhiên, tuyến kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và trung tâm tỉnh Cao Bằng chưa được triển khai sẽ trở thành nút thắt, ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị địa phương sớm nghiên cứu, kiến nghị chủ trương đầu tư các tuyến đường kết nối, bảo đảm lưu thông đồng bộ, phát huy hiệu quả các công trình giao thông trọng điểm, nhất là trong bối cảnh cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh được định hướng phát triển thành các cửa khẩu quốc tế hiện đại.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.