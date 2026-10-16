Cao Bằng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: BCB

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các ông: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 14 cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo quyết định. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; điều động, bổ nhiệm ông Trương Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Định, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thời hạn bổ nhiệm theo các quyết định là 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: BCB

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động tháo gỡ khó khăn, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BCB

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.