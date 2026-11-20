Triển khai Kế hoạch số 4022/KH-UBND của UBND tỉnh, chuỗi sự kiện gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tạo sự liên thông giữa ba không gian: trung tâm cấp tỉnh, cơ sở và không gian số.

24 câu chuyện di sản song ngữ và hệ sinh thái trải nghiệm số

Tâm điểm của không gian số là việc biên soạn, hoàn thiện và công bố đủ 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh trước ngày 20.11.2026. Mỗi câu chuyện ưu tiên khắc họa chân dung các nghệ nhân, người thực hành di sản và lớp trẻ đang trực tiếp tiếp nối, trao truyền nghề truyền thống, đi kèm nhân vật, địa chỉ, hình ảnh thực tế cùng thông tin kết nối tới điểm tham quan hoặc sản phẩm liên quan.

Bộ câu chuyện được giới thiệu qua mã QR, từng bước ứng dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói với nhiều ngôn ngữ phù hợp nhu cầu du khách, đồng thời toàn bộ hình ảnh, video tư liệu sẽ được số hóa, lưu trữ lâu dài tại Bảo tàng tỉnh.

Song hành với kho câu chuyện di sản là "Bản đồ văn hóa Cao Bằng" trên nền tảng số (tại địa chỉ caobang.ticket99.vn) và "Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng" phiên bản điện tử kết hợp bản giấy. Hiện cổng thông tin số đã tích hợp công khai 76 điểm tham quan, 16 điểm ăn uống, 40 cơ sở lưu trú và 9 điểm mua sắm, đi kèm màn hình tra cứu bố trí ngay tại Phố đi bộ Kim Đồng.

Tại từng điểm dừng chân, du khách có thể quét mã QR hoặc đóng dấu xác nhận vào hộ chiếu để tích lũy trải nghiệm và nhận phiếu hỗ trợ, mã giảm giá kích cầu dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát động chiến dịch truyền thông "Check-in Cao Bằng 2026" với sự đồng hành của 8 đến 10 nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia nhằm lan tỏa hình ảnh miền Non nước trên các nền tảng số.

Làng nghề làm hương Quảng Uyên trên Tuyến phía Đông UNESCO Non nước Cao Bằng. Ảnh: Du lịch Cao Bằng

4 tuyến trải nghiệm UNESCO liên thông 24 điểm cơ sở và 5 nhóm tour

Trên Cổng thông tin du lịch Non Nước Cao Bằng, 4 tuyến hành trình đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng được giới thiệu trực quan giúp du khách dễ dàng thiết kế lịch trình.

Cụ thể, Tuyến phía Tây mang chủ đề "Khám phá Phia Oắc - vùng núi của những đổi thay" đi qua Tĩnh Túc, Phja Oắc - Phja Đén, đồi chè Kolia, rừng Trần Hưng Đạo và Đồn Phai Khắt; Tuyến phía Bắc là "Hành trình về nguồn cội" kết nối Vườn đá Hoàng Tung, Pác Bó, hang Ngườm Bốc, đền Dẻ Đoóng và đền Vua Lê.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng) - điểm dừng chân trên Tuyến trải nghiệm phía Bắc "Hành trình về nguồn cội". Ảnh: Du lịch Cao Bằng

Ở hai hướng còn lại, Tuyến phía Đông mở ra "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên" qua Đèo Mã Phục, Mắt Thần núi, các làng nghề Quảng Uyên, động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc; trong khi Tuyến phía Nam tái hiện "Một thời hoa lửa" gắn với bazan gối dọc Quốc lộ 4A, địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, Cốc Xả và cửa khẩu Tà Lùng.

Các tuyến này liên kết chặt chẽ với 24 điểm trải nghiệm văn hóa tại cơ sở, tiêu biểu như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, dệt thổ cẩm Lũng Nọi, vẽ tranh thờ người Dao (xã Thanh Long), nhà sàn 9 gian người Tày (xã Đông Khê), Bản Giuồng, làng du lịch cộng đồng Hoài Khao, Khuổi Khon, Chợ tình Phong lưu, làng đá Khuổi Ky, đồi cỏ Ba Quáng cùng cụm làng nghề rèn, làm giấy bản Dìa Trên và làm hương của người Nùng An tại Quảng Uyên; đồng thời xây dựng thêm không gian trải nghiệm văn hóa cụm hộ người Lô Lô tại xã Bảo Lạc.

Cung đường uốn lượn kỳ vĩ trên các tuyến trải nghiệm thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Ảnh: Du lịch Cao Bằng

Mỗi điểm cơ sở chính thức đều có "Quy ước đón khách do cộng đồng thống nhất" và ít nhất một hoạt động trải nghiệm trực tiếp tối thiểu 30 phút, hướng tới mục tiêu đón ít nhất 3.000 lượt người tham gia và bảo đảm ít nhất 100 nghệ nhân, người làm nghề có thù lao hoặc doanh thu.

Phục vụ các thị trường khách trong tỉnh, Hà Nội, tuyến kết nối Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh và khách quốc tế tự túc, ngành du lịch tỉnh xây dựng 5 nhóm tour trọng tâm gồm: tour 1 ngày, tour 2 ngày 1 đêm, tour 3 ngày 2 đêm, tour gia đình - học sinh gắn giáo dục di sản và tour ẩm thực - văn hóa truyền thống. Sau ngày 24.11, tỉnh sẽ lựa chọn ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ hoặc tour tiêu biểu để tiếp tục duy trì khai thác thường xuyên.

Sôi động chuỗi hoạt động cao điểm ngày 23 và 24.11

Hướng tới hai ngày cao điểm 23.11 và 24.11, nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại không gian trung tâm phường Thục Phán. Tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Triển lãm mỹ thuật "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" diễn ra từ ngày 14.11 đến hết 24.11, trưng bày 60 tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý sáng tác tại Thái Lan giai đoạn 2018 - 2024. Trong tuần lễ từ 18.11 đến 24.11, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập cũng tăng thời gian mở cửa và xem xét miễn, giảm phí tham quan, giá vé, tập trung vào ngày 24.11.

Riêng ngày 24.11 tại Phố đi bộ Kim Đồng, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào 10 không gian trình diễn, thực hành di sản văn hóa như thêu và vẽ tranh thờ người Dao, nghề rèn và làm giấy bản người Nùng An, đan nón Nùng, dệt thổ cẩm Tày, chế tác đàn tính, khèn Mông, làm hương Phja Thắp và in Báo Việt Nam độc lập.

Chương trình nghệ thuật "Hương sắc Non nước Cao Bằng" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Ảnh: Du lịch Cao Bằng

Bên cạnh đó là không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP với các đặc sản như cóng phù, bánh sắn, chè tôm, bánh cuốn, bánh dày, khẩu sli được niêm yết giá công khai; triển lãm ảnh "Du lịch non nước Cao Bằng"; xe thư viện lưu động "Văn hóa Việt Nam qua trang sách"; không gian chiếu bóng vùng cao và chuỗi trò chơi dân gian như lày cỏ, đẩy gậy, đánh yến, tù lu, nhảy sạp, nặn pháo đất.

Khép lại chuỗi hoạt động là Chương trình nghệ thuật "Hương sắc Non nước Cao Bằng" diễn ra từ 20h00 đến 21h30 tối 24.11 tại Vườn hoa số 1 Phố đi bộ Kim Đồng.

Tại sự kiện, tỉnh sẽ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 nghệ nhân, người truyền dạy tiêu biểu, biểu diễn múa rồng, múa sư tử mèo và tổ chức giao lưu cộng đồng "Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng" huy động 1.000 người thuộc các dân tộc cùng hòa nhịp điệu múa Sluông chầu của người Tày.