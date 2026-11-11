Cao Bằng cơ bản bố trí đủ giáo viên cho 11 trường nội trú liên cấp, chỉ tiêu tuyển sinh đạt 94,49%

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Sở đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã rà soát quy mô trường, lớp, học sinh, đội ngũ, phương án tổ chức bộ máy, tuyển sinh và các điều kiện bảo đảm hoạt động của 11 trường.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa các trường vào hoạt động ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa bàn biên giới.

Cơ bản bảo đảm giáo viên đứng lớp

Về nhân lực, mỗi trường đã được bố trí 3 cán bộ quản lý, gồm một hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng. Tổng cộng, 11 trường hiện có 33 cán bộ quản lý, 837 giáo viên và 75 nhân viên.

Trong số 837 giáo viên, có 824 người thuộc biên chế và 13 giáo viên hợp đồng. Số lượng giáo viên được bố trí căn cứ quy mô lớp học và định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhân viên được sắp xếp theo nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ và phục vụ của từng đơn vị.

Đến nay, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. So với định mức, 11 trường còn thiếu 5 giáo viên, gồm một giáo viên tiếng Anh tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Lê Quảng Ba; bốn giáo viên cấp THCS thuộc các môn Công nghệ, Toán - Lý và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Trường PTNT TH&THCS Lê Quảng Ba. Ảnh: Fanpage nhà trường

Bên cạnh đó, các trường còn thiếu 31 nhân viên chuyên môn nghiệp vụ. Trước mắt, những vị trí này được bố trí giáo viên dôi dư kiêm nhiệm trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường tiểu học và THCS.

Theo bà Thu, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND các xã tiếp tục rà soát, điều động giáo viên, nhân viên để ưu tiên cho các trường nội trú. Trường hợp không có nguồn điều động, biệt phái, địa phương sẽ thực hiện hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ.

Hơn 11.000 học sinh được duy trì học tập tại các trường vùng biên

Về tuyển sinh, 11 trường đã tuyển được 11.291 học sinh, đạt 94,49% chỉ tiêu. Đến ngày 6/11/2026, toàn tỉnh có 317 lớp với 11.275 học sinh đang theo học.

Để bảo đảm việc học không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp, Sở phối hợp với UBND các xã bố trí học sinh tại cơ sở mới, cơ sở cũ hoặc điểm trường phù hợp. Nhờ đó, 10/11 trường đã tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày.

Riêng Trường Phục Hòa chưa tổ chức được bữa ăn nội trú, bán trú nên chưa đủ điều kiện triển khai dạy học hai buổi. Nhà trường dự kiến thực hiện khi đưa học sinh vào học tại cơ sở mới.

Cô và trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. Ảnh: Fanpage nhà trường

Điều kiện ăn ở của học sinh cũng từng bước được tổ chức theo khả năng đáp ứng của từng trường. Hiện có 4/11 trường tổ chức nội trú, 10/11 trường tổ chức bán trú cho 6.511 học sinh.

Các trường đã xây dựng phương án tổ chức bữa ăn, phân công người quản lý học sinh trong thời gian ăn, nghỉ, tự học và sinh hoạt. Việc đưa đón phần lớn do gia đình đảm nhận. Ngoài ra, 213 học sinh được hỗ trợ đưa đón theo các phương án phối hợp, trong đó nhà thầu hỗ trợ 151 em tại hai trường Đức Long và Phục Hòa.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng chất lượng sinh hoạt nội trú

Bên cạnh kết quả bước đầu, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, việc hoàn thiện cơ sở vật chất vẫn là nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Hiện 5/11 trường gồm Hạ Lang, Đình Phong, Đàm Thủy, Quang Trung và Tổng Cọt chưa được bàn giao tổng thể gói thầu hoặc mới được bàn giao tạm một số hạng mục. Một số công trình ký túc xá đang tiếp tục thi công, trong đó ký túc xá THCS C3-02 tại Tổng Cọt đạt 3% tiến độ, ký túc xá THCS tại Phục Hòa đạt 4,26% và ký túc xá tiểu học tại Lũng Nặm đạt 9%.

Các trường cũng đang rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy, điện, cấp thoát nước và những hạng mục phụ trợ để bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn. Ảnh: Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết là bảo đảm nguồn nước sinh hoạt. Tại Đàm Thủy, ba giếng khoan đã cạn, nguồn nước tự nhiên bổ sung cũng không còn. Hệ thống lọc nước RO tại 11 trường chưa hoàn thành lắp đặt. Đây là vấn đề cần sớm được giải quyết để đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của học sinh, đặc biệt tại các khu nội trú.

Ngoài ra, qua quá trình sử dụng, các trường tiếp tục rà soát những hạng mục cần bổ sung như lan can bảo vệ tại các vị trí taluy chênh cao ở Đình Phong, điều chỉnh bố trí khu tắm và khu sinh hoạt nội trú tại Quang Trung, lắp đặt rèm che nắng, biển chỉ dẫn và các thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Lý giải những khó khăn trong quá trình triển khai, bà Thu cho biết các công trình nằm trên địa bàn đồi núi, giao thông khó khăn, chịu ảnh hưởng của mưa bão, sạt trượt và nắng hạn kéo dài. Nguồn cung vật liệu, nhân công và vị trí đổ đất thải có thời điểm gặp trở ngại; một số nhà thầu chưa tập trung đủ nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục theo cam kết.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, thời gian tới, việc tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiện toàn đội ngũ, tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất và hoàn thiện các điều kiện sinh hoạt sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm các trường nội trú liên cấp hoạt động ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.