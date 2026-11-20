Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhằm lựa chọn, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Tác giả Hoàng Thị Trang (đứng thứ 5 từ trái sang), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhận giải khuyến khích cho thể loại ảnh báo chí.

Qua 4 lần tổ chức, Giải từng bước khẳng định uy tín, vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành, trở thành cầu nối giữa báo chí với ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Nhiều tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động những chuyển động của đời sống văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phát hiện những mô hình hiệu quả, đồng thời tham gia phản biện các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Qua đó, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo trong cộng đồng.

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 1.555 tác phẩm dự thi, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 5 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Đại diện 2 tác giả tỉnh đạt giải tại Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ 4 năm 2026.

Trong đó, tỉnh Cao Bằng vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải khuyến khích: loạt 4 kỳ “Giữ hồn văn hóa dân tộc trong thời đại số” của nhóm tác giả Ánh Nguyệt, Hồng Ánh, Đức Khải, Hoàng Ươm, thể loại báo phát thanh, đơn vị Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng; tác phẩm “Giữ lửa nghề làm giấy bản của người Nùng An Cao Bằng”, thể loại ảnh báo chí, của tác giả Hoàng Thị Trang, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực, sự tâm huyết và trách nhiệm của những người làm báo Cao Bằng trong việc phát hiện, phản ánh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh đến đông đảo công chúng.