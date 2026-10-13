Cao Bằng có 2 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng cao quý dành cho phụ nữ Việt Nam, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cô giáo Đỗ Thị Hương Trà (bên trái) và vận động viên Phụng Mùi Nhình (bên phải) vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Hai cá nhân của tỉnh được vinh danh, gồm: Cô giáo Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên Trường THPT Chuyên Cao Bằng; vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

Việc 2 cá nhân của tỉnh được vinh danh góp phần khẳng định vai trò, năng lực và những đóng góp của phụ nữ tỉnh nhà trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao và nghệ thuật; lan tỏa tinh thần nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực thi đua lao động, học tập và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.