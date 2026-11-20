Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long, xã Đức Long.

Ngày 20/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long, xã Đức Long.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu năm đầu tiên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long vận hành theo mô hình trường nội trú liên cấp. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động dạy và học.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long.

Hiện trường có 37 lớp với 725 học sinh, trong đó 680 học sinh nội trú. Đáng chú ý, 99,7% học sinh là người dân tộc thiểu số, trên 32% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của mô hình trường nội trú trong việc hỗ trợ học sinh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận giáo dục còn nhiều hạn chế.

Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, nhà trường vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nỗ lực ổn định hoạt động dạy và học, duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Cùng với nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, nhà trường từng bước chú trọng chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh; đồng thời gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Nhấn mạnh thông điệp “Biên giới có thể xa trung tâm, nhưng trẻ em vùng biên giới không được xa cơ hội phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới và yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Đồng thời, quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm an toàn cho học sinh cần được đặt lên hàng đầu, để trường nội trú thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi các em được học tập, yêu thương và phát triển toàn diện.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi thầy, cô tiếp tục phát huy tình yêu nghề, tinh thần tận tâm, trách nhiệm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng năng lực, năng khiếu của từng học sinh. Ngành Giáo dục và các cơ quan liên quan cần khẩn trương tháo gỡ những khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên; cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long.

Dành tình cảm đặc biệt cho học sinh vùng biên giới, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh: “Nơi các cháu sinh ra có thể còn nhiều khó khăn, nhưng ước mơ của các cháu không có giới hạn”. Đồng thời, mong muốn các em chăm ngoan, học tốt, rèn luyện sức khỏe, sống nhân ái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Việc đầu tư cơ sở vật chất trường học chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi đi cùng chất lượng giáo dục, điều kiện sinh hoạt và sự chăm lo thường xuyên đối với học sinh. Kỳ vọng đặt ra là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long sẽ trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi học sinh muốn đến, giáo viên muốn gắn bó và phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Qua đó, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ, tạo nền tảng để giáo dục vùng biên giới Cao Bằng phát triển bền vững.