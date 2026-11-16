Cao Bằng - Cần Thơ tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp hai địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Công thương tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, hạ tầng logistics và khả năng kết nối giao thương với thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh; trao đổi về nhu cầu xuất nhập khẩu, khả năng cung ứng hàng hóa và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp. Nhân dịp này, Sở Công thương tỉnh mời lãnh đạo Sở Công thương thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Cao Bằng (Việt Nam) - Bách Sắc (Trung Quốc), xúc tiến sản phẩm OCOP và Festival làng nghề Cao Bằng năm 2026, diễn ra từ ngày 2 - 6/12/2026.

Doanh nghiệp hai địa phương trực tiếp trao đổi nhu cầu kết nối, tìm kiếm nguồn hàng đối với các sản phẩm như mít ruột đỏ, hoa quả sấy khô, gạo, sầu riêng, cá tra và thủy sản đông lạnh, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc.

Qua trao đổi, hai Sở Công thương thống nhất tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin thị trường, kết nối các đầu mối xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, khai thác lợi thế giao thương qua các cửa khẩu Cao Bằng; hỗ trợ kết nối, đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh vào phân phối tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Lãnh đạo Sở Công thương Cao Bằng - Cần Thơ trao quà lưu niệm tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, đoàn tiếp tục làm việc tại các tỉnh: An Giang, Đồng Nai và Khánh Hòa, tập trung kết nối, tìm kiếm nguồn hàng nông sản, thủy sản tại khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung và các địa phương khác để xuất khẩu sang Trung Quốc; phấn đấu hình thành các dòng hàng xuất khẩu mới qua địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế cửa khẩu.