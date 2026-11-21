Tại Đồn Biên phòng Đức Long, đơn vị đã tổ chức lực lượng tham gia hướng dẫn học sinh Trường PTDT Nội trú liên cấp TH&THCS Đức Long sắp xếp nội vụ, vệ sinh phòng ở, chỉnh trang nơi sinh hoạt. Thông qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ không chỉ hỗ trợ nhà trường xây dựng cảnh quan sạch đẹp mà còn góp phần giáo dục học sinh ý thức tự giác, tính kỷ luật, nền nếp và tinh thần trách nhiệm trong học tập, sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng hướng dẫn các em gấp chăn màn, rèn luyện nền nếp.

Còn tại Đồn Biên phòng Ngọc Côn, đơn vị đã cử 06 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đình Phong tham gia hỗ trợ Trường PTDT Nội trú TH&THCS Đình Phong vận chuyển vật tư, thiết bị dạy học và tổ chức tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Mỗi hoạt động thiết thực góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng mái trường vùng biên khang trang, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Đây là những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần và mục tiêu của mô hình “Cột mốc biên cương – Mái trường liên cấp” do Bộ đội Biên phòng triển khai trên phạm vi cả nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh trong đồng hành cùng ngành giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ nơi biên giới; góp phần xây dựng những mái trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là điểm tựa nuôi dưỡng ước mơ, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mỗi việc làm thiết thực, mỗi hoạt động ý nghĩa là một nhịp cầu gắn kết quân và dân, để những mái trường nơi biên cương ngày càng khang trang, để hành trình đến với tri thức của các em học sinh thêm thuận lợi và trọn vẹn yêu thương.