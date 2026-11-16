Cao Bằng bầu bổ sung hai ủy viên UBND tỉnh

Ngày 16/11, Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra và đã bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung chương trình. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Thế Vinh - Giám đốc Sở Ngoại vụ, và ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung hai nhân sự vào thành viên UBND tỉnh.

Cùng với công tác nhân sự, kỳ họp xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và vốn đối ứng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã phân bổ chi tiết nguồn lực, danh mục dự án đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cho Quỹ Nhà ở tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.