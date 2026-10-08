Cao Bằng: Bắt tay phát triển sinh kế nhân đạo gắn với kinh tế tập thể, HTX

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Tại buổi lễ, hai đơn vị đã chính thức thống nhất 8 nội dung phối hợp trọng tâm giai đoạn 2026 - 2031. Các nội dung bao gồm: Rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng và địa bàn; Phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, HTX; Thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo; Chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và duy trì sinh kế trước rủi ro thiên tai, dịch bệnh; Hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và tiêu thụ sản phẩm; Chuyển đổi số kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều phối; Đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Hội Chữ thập đỏ và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX.

Theo cơ chế phối hợp, Hội Chữ thập đỏ đóng vai trò chủ trì nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân, vận động và điều phối các nguồn lực trợ giúp nhân đạo. Trong khi đó, Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm đồng hành hỗ trợ về mặt tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng kênh kết nối thị trường tiêu thụ. Việc lồng ghép các mô hình sinh kế nhân đạo vào khu vực kinh tế tập thể, HTX được kỳ vọng sẽ giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, dễ dàng tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phương Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đề nghị hai đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa chương trình bằng các kế hoạch hằng năm, phân công rõ trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và địa bàn triển khai. Quá trình thực hiện phải lấy người dân, HTX làm trung tâm, ưu tiên các hộ nghèo, hộ yếu thế để hỗ trợ sát nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn 2026 - 2027, hai bên tập trung xây dựng thí điểm từ 1 - 2 mô hình “sinh kế nhân đạo” gắn với các sản phẩm lợi thế, sản phẩm OCOP và chuỗi giá trị của tỉnh thông qua mô hình HTX. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và kênh "Chợ nhân đạo", “Tết nhân ái”… để tăng cường khả năng tiêu thụ, giúp người dân phục hồi sản xuất sau thiên tai và hạn chế nguy cơ tái nghèo bền vững.