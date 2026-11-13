Cao Bằng: Bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Chủ động tiếp cận lao động thất nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.491 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, có 1.002 hồ sơ của người ở địa phương khác, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các phòng chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở tư vấn cho người lao động. Thay vì chỉ chờ người lao động đến Trung tâm, cán bộ làm công tác việc làm chủ động tiếp cận địa bàn, tìm hiểu nhu cầu của người lao động và cung cấp thông tin về việc làm, chính sách BHTN, thị trường lao động.

Qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của những nhóm lao động chưa có điều kiện sử dụng đầy đủ các dịch vụ trực tuyến.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tìm hiểu về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với hình thức tư vấn trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng còn chú trọng khai thác các nền tảng số như Website, Facebook và Zalo. Các kênh thông tin này ngày càng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể đăng thông tin tuyển dụng, trong khi người lao động chủ động tìm hiểu về vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng và diễn biến thị trường lao động.

Việc đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh người lao động ngày càng có nhu cầu tiếp cận dịch vụ nhanh, thuận tiện. Qua các kênh trực tuyến, thông tin “việc tìm người” được cập nhật thường xuyên, mở rộng phạm vi tiếp cận, không chỉ trong địa bàn tỉnh mà còn kết nối với nhu cầu tuyển dụng tại các địa phương khác.

Đưa lao động sớm trở lại thị trường

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp đạt 31,078 tỷ đồng; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Chính sách trợ cấp thất nghiệp đã góp phần hỗ trợ người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Cùng với những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách BHTN tại Cao Bằng vẫn còn một số khó khăn như: trong giải quyết thủ tục BHTN, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cũng đặt ra một số yêu cầu cần tiếp tục khắc phục; hồ sơ người lao động nộp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có trường hợp còn thiếu hoặc thừa tờ rời, chưa đủ căn cứ để đối chiếu toàn bộ quá trình tham gia BHTN; một số người lao động nhập sai thông tin, thông tin không khớp hoặc chưa hiểu đầy đủ yêu cầu của hồ sơ, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động các xã Đàm Thủy, Tổng Cọt, Phục Hòa và Quảng Uyên.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận lao động còn hạn chế. Một số người sử dụng điện thoại có cấu hình thấp, gặp khó khăn khi đăng nhập và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến. Điều này cho thấy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách cần đi cùng với hướng dẫn trực tiếp, đơn giản hóa cách tiếp cận và tăng cường hỗ trợ đối với nhóm lao động chưa thành thạo công nghệ.

Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng xác định tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng BHTN cho người lao động khi đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm để chính sách thực sự trở thành cầu nối giúp người lao động trở lại thị trường lao động. Tập trung khai thác tốt hơn thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, nhất là nhu cầu tuyển dụng ổn định của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các xã, phường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, hội nghị phổ biến thông tin thị trường lao động; duy trì giao dịch việc làm trực tuyến với các tỉnh phía Bắc. Đây là hướng đi phù hợp với đặc điểm địa bàn Cao Bằng, góp phần mở rộng không gian việc làm cho người lao động, nhất là những người có nhu cầu tìm việc ngoài tỉnh.

Những giải pháp này cho thấy cách tiếp cận chính sách BHTN tại Cao Bằng đang từng bước hướng tới tính chủ động. Nếu trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian chưa có việc làm thì tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và hỗ trợ đào tạo lại tạo điều kiện để họ nhanh chóng tìm được hướng đi mới.