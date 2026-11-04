Canva tái cơ cấu giữa 'thời khắc khó khăn nhất'

Canva tiến hành tái cơ cấu tổ chức để ứng phó với khó khăn. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Trong thư gửi nhân viên hôm 4/11, Melanie Perkins, đồng sáng lập kiêm CEO Canva, mô tả đây là “thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử 13 năm của công ty”. Kế hoạch bao gồm cắt giảm nhân sự, điều chỉnh vị trí công việc và yêu cầu một số nhân viên chuyển văn phòng.

Theo The Guardian, Canva chưa công bố chính xác ​​số lượng người mất việc. Con số 1.271 bao gồm toàn bộ nhân sự chịu ảnh hưởng từ quá trình tái cơ cấu, không đồng nghĩa với việc tất cả đều bị sa thải.

Động thái này đưa Canva vào làn sóng tinh giản nhân sự diễn ra trong ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, khác với một số doanh nghiệp phần mềm công khai viện dẫn AI khi cắt giảm lao động, Canva không trực tiếp đề cập đến công nghệ trong thông báo tái cơ cấu.

Tinh giản bộ máy, tập trung nhân sự về Sydney

Theo thông báo của Canva, công ty dự kiến hợp nhất các bộ phận Product (sản phẩm), Growth (phát triển) và Platform (nền tảng) thành một tổ chức sản phẩm thống nhất. Mục tiêu là giảm số khâu bàn giao, hạn chế sự chồng chéo trách nhiệm và giúp các nhóm có quyền chủ động lớn hơn trong quá trình phát triển sản phẩm.

Melanie Perkins cho biết công ty cân nhắc nhiều phương án trong thời gian dài trước khi đi đến quyết định. Theo bà, những điều chỉnh nhỏ không còn đủ để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Để tạo nền tảng cho thập kỷ tới, chúng tôi cần tái định hình Canva, trở về với những nhóm nhỏ, được trao quyền và tự do đưa ra quyết định”, CEO viết.

Bên cạnh việc thu gọn các tầng quản lý, Canva tập trung thêm nhiều nhóm sản phẩm tại Sydney (Australia). Một số nhân viên được yêu cầu cân nhắc chuyển địa điểm làm việc, phục vụ mô hình tổ chức mới.

Theo ABC News, Canva hiện hoạt động tại 37 quốc gia, với nhiều cơ sở ở Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth (Australia). Việc phân tán nhân sự trên phạm vi rộng từng mang lại lợi ích về nguồn nhân lực. Song, theo bà Perkins, mô hình này cũng khiến việc tập hợp những người phù hợp để giải quyết các vấn đề phức tạp trở nên khó khăn.

Canva bước vào năm khó khăn, đối mặt với áp lực tăng trưởng. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Từ tháng 1/2027, phần lớn nhân viên làm việc theo mô hình hybrid (kết hợp giữa online và offline) phải đến văn phòng khoảng 2-3 ngày mỗi tuần, tùy theo đặc thù công việc. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp trực tiếp giữa các nhóm.

Những nhân viên rời công ty nhận ít nhất 6 tháng lương. Tại những quốc gia có chế độ bảo hiểm y tế dành cho nhân viên, họ có thể tiếp tục hưởng quyền lợi này trong 12 tháng. Canva cũng cho phép nhân viên giữ lại máy tính xách tay do công ty cấp và hỗ trợ nghề nghiệp trong quá trình tìm kiếm công việc mới.

Dù vậy, những chính sách hỗ trợ này không làm thay đổi quy mô của quyết định tái cơ cấu. Hơn 1/5 lực lượng lao động của Canva bị ảnh hưởng, trong khi công ty chưa công bố đầy đủ số vị trí bị cắt giảm chính thức.

Sức ép tăng trưởng và làn sóng AI

Được thành lập tại Australia, Canva từng trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ nổi bật của quốc gia này. Nền tảng giúp người dùng không chuyên dễ dàng tạo thiết kế đồ họa, từ bài đăng mạng xã hội đến tài liệu trình chiếu.

Công ty cũng từ lâu được xem là ứng viên tiềm năng cho một đợt niêm yết quy mô lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đặt ra những thách thức mới.

Theo Reuters, Canva cho biết tốc độ tăng trưởng chậm lại lần đầu tiên sau 10 năm. Bà Perkins mô tả năm nay là giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng thành công trong giai đoạn đầu không bảo đảm công ty tiếp tục duy trì đà phát triển trong tương lai.

Sự thay đổi diễn ra khi các công cụ AI ngày càng có khả năng tạo hình ảnh, thiết kế và nội dung trực tiếp. Tình trạng này gia tăng sức ép lên những doanh nghiệp cung cấp phần mềm chuyên biệt. Với Canva, đây vừa là thách thức cạnh tranh vừa là yêu cầu thay đổi cách phát triển sản phẩm và tổ chức đội ngũ.

Đáng chú ý, Canva không nêu AI như nguyên nhân trực tiếp của đợt tái cơ cấu. Trong thông điệp gửi nhân viên, công ty chỉ đề cập những thay đổi công nghệ làm thay đổi cách con người sáng tạo.

Sự thận trọng này tạo ra khác biệt với một số doanh nghiệp trong ngành. Atlassian thông báo cắt giảm 1.600 vị trí trong năm nay, trong khi Block và WiseTech Global cũng triển khai các đợt tinh giản nhân sự. Một số công ty công khai xem AI là yếu tố dẫn đến quyết định cắt giảm nhân sự hoặc phân bổ lại nguồn lực.