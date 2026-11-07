Canva sa thải nhân viên, người rời đi nhận ít nhất 6 tháng lương

Canva đang triển khai đợt tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử 13 năm hoạt động, ảnh hưởng đến 1.271 nhân sự, tương đương 22% lực lượng lao động. Trong thông báo gửi nhân viên đầu tháng 11, đồng sáng lập kiêm CEO Melanie Perkins mô tả đây là giai đoạn khó khăn nhất mà công ty từng trải qua. Tuy nhiên, toàn bộ số nhân sự nằm trong diện tái cơ cấu không đồng nghĩa với việc chắc chắn mất việc. Một số người sẽ được điều chuyển vị trí hoặc chuyển đến các đầu mối làm việc tập trung, trong khi những người khác phải rời công ty. Canva chưa tiết lộ chính xác số trường hợp bị chấm dứt hợp đồng.

Canva tái cơ cấu bộ máy, ảnh hưởng đến 1.271 nhân sự trong đợt điều chỉnh lớn nhất lịch sử công ty.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là chính sách hỗ trợ dành cho nhân viên rời đi. Theo Canva, mỗi người sẽ nhận khoản trợ cấp tương đương ít nhất sáu tháng lương, áp dụng bất kể quốc gia làm việc. Mức này đã bao gồm các quyền lợi bắt buộc theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nhân viên được giữ lại MacBook do công ty cấp, giúp họ có thiết bị phục vụ công việc hoặc tìm kiếm cơ hội mới. Với những người gia nhập Canva trong vòng một năm qua, công ty cũng bỏ điều kiện phải làm việc đủ 12 tháng mới được hưởng quyền lợi cổ phần.

Gói hỗ trợ còn bao gồm việc duy trì quyền lợi chăm sóc sức khỏe trong 12 tháng tại những quốc gia có áp dụng chính sách này. Chương trình Canva Care cũng được kéo dài thêm một năm và mở rộng cho các thành viên gia đình. Để giúp người lao động sớm tìm được công việc mới, Canva cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn và tài khoản LinkedIn Premium trong một năm. Đội ngũ tuyển dụng sẽ dành nguồn lực hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ, luyện phỏng vấn và kết nối nhân sự với nhà đầu tư, đối tác cùng các doanh nghiệp trong ngành.

Đặc biệt, Canva thành lập Canva Collective Fund, cung cấp các khoản hỗ trợ 10.000 USD cho nhân viên rời công ty có mong muốn bắt đầu hoạt động riêng. Nguồn tiền này có thể được sử dụng để thành lập doanh nghiệp hoặc triển khai dự án tạo giá trị cho cộng đồng địa phương. Chính sách cho thấy Canva không chỉ tập trung vào khoản trợ cấp trước mắt mà còn muốn tạo điều kiện để người lao động theo đuổi hướng đi mới sau khi rời tổ chức.

Nhân viên rời Canva được hỗ trợ ít nhất sáu tháng lương, giữ MacBook và có cơ hội nhận 10.000 USD để khởi nghiệp hoặc thực hiện dự án cộng đồng.(Ảnh: Canva)

Về nguyên nhân, Melanie Perkins cho biết tốc độ tăng trưởng của Canva lần đầu chững lại sau một thập kỷ. Khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, công việc bị phân tán giữa nhiều nhóm chuyên môn, khiến quá trình phát triển và cải tiến sản phẩm phải trải qua nhiều khâu phối hợp. Công ty dự kiến hợp nhất các nhóm Product, Growth và Platform thành một tổ chức sản phẩm thống nhất, đồng thời giảm tầng quản lý và xử lý những trách nhiệm bị trùng lặp. Sydney cũng sẽ trở thành trung tâm chính của nhiều nhóm sản phẩm hơn. Từ tháng 1/2027, phần lớn nhân viên làm việc theo mô hình hybrid được kỳ vọng có mặt tại văn phòng khoảng hai đến ba ngày mỗi tuần.

Đợt tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công nghệ điều chỉnh nhân sự để kiểm soát chi phí và thích ứng với tốc độ thay đổi của thị trường. Dù vậy, Canva không trực tiếp xác định AI là nguyên nhân dẫn đến quyết định này, mà nhấn mạnh nhu cầu đơn giản hóa bộ máy và thay đổi phương thức vận hành. Theo Fast Company, chính sách hỗ trợ nhân viên của Canva nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Một số ý kiến đánh giá cao cách công ty công khai quyết định và chuẩn bị các phương án chuyển tiếp, dù việc mất việc vẫn là trải nghiệm khó khăn đối với người lao động.

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