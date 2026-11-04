Canva cắt giảm hơn 1.200 nhân sự trong đợt tái cấu trúc lịch sử

Sáng ngày 4/11, bà Melanie Perkins, đồng sáng lập kiêm CEO của nền tảng thiết kế đồ họa Canva, gửi thông báo tới toàn thể nhân viên về quyết định cắt giảm quy mô lớn. Đợt tái cấu trúc ảnh hưởng trực tiếp đến 1.271 vị trí làm việc, tương đương 22% tổng lực lượng lao động của doanh nghiệp tại 37 quốc gia.

Một số nhân sự sẽ chính thức rời công ty, trong khi số khác được yêu cầu chuyển về làm việc tập trung tại các trung tâm vận hành chính.

"Đây chắc chắn là thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử 13 năm hoạt động của chúng tôi. Sau khi cân nhắc nhiều phương án thay thế, tôi đi đến kết luận khó khăn rằng những điều chỉnh nhỏ sẽ không còn đủ hiệu quả. Để chuẩn bị cho thập kỷ tiếp theo, chúng tôi cần tái thiết Canva, quay trở lại với mô hình các đội ngũ nhỏ, được trao quyền tự chủ ra quyết định và tập trung vào những điều quan trọng nhất cho cộng đồng", bà Perkins viết trong thư gửi nhân viên.

Ba nhà sáng lập Canva (từ trái qua): Cliff Obrecht, Melanie Perkins và Cameron Adams. Ảnh: Bloomberg

Theo kế hoạch mới, Canva sẽ hợp nhất ba bộ phận sản phẩm, tăng trưởng và nền tảng thành một tổ chức sản phẩm duy nhất, đồng thời tinh giản các tầng nấc quản lý trung gian. Trụ sở tại Sydney (Australia) sẽ trở thành trung tâm chính quy tụ các đội ngũ phát triển sản phẩm. Nhân viên làm việc theo mô hình linh hoạt sẽ phải có mặt tại văn phòng từ hai đến ba ngày mỗi tuần kể từ tháng 1/2027.

Được thành lập vào năm 2013 bởi Melanie Perkins, Cliff Obrecht và Cameron Adams, Canva hiện là công cụ thiết kế trực tuyến phổ biến với hơn 265 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Dù từng thực hiện một số đợt cắt giảm nhỏ tại nhóm biên soạn tài liệu kỹ thuật và phòng tài chính, đây là lần đầu tiên công ty thực hiện sa thải nhân sự trên toàn hệ thống.

Tại Canva, tốc độ tăng trưởng doanh thu trong năm nay đã giảm xuống còn 20%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 38% năm 2025 và 45% năm 2024. Công ty cũng phải tự hạ định giá doanh nghiệp xuống mức 31 tỷ USD, trong khi quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của hãng là Blackbird đã hạ mức định giá cổ phần Canva xuống 34,9 tỷ USD (so với mức 42 tỷ USD trong đợt bán cổ phần nội bộ năm ngoái).

Một trong những gánh nặng tài chính lớn đến từ chi phí hạ tầng máy chủ khi tích hợp AI. Đồng sáng lập Cliff Obrecht chia sẻ hồi tháng 8 rằng trước đây chi phí phục vụ một người dùng tạo thiết kế gần như bằng 0, nhưng nay chi phí điện toán máy chủ để xử lý tính năng AI cho hơn 200 triệu người dùng miễn phí đã tăng gấp nhiều lần, bào mòn lợi nhuận.

Canva đã phải tạm hoãn kế hoạch triển khai bản cập nhật phần mềm tích hợp AI lớn nhất của mình để cân đối lại bài toán chi phí. Dù sở hữu hơn 1,5 tỷ USD dự trữ tiền mặt tại ngân hàng, kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vốn được kỳ vọng diễn ra vào năm 2027 hiện đã tạm hoãn, khiến các quỹ đầu tư mạo hiểm như Airtree phải gia hạn thời gian đóng quỹ để chờ cơ hội thoái vốn.

Đợt cắt giảm nhân sự của Canva nối tiếp làn sóng khó khăn chung của ngành công nghệ tại Australia trong năm 2026, sau khi hãng phần mềm Atlassian cắt giảm 1.600 người và WiseTech Global cho thôi việc 2.000 nhân viên hồi tháng 3.

Đại diện quỹ đầu tư Blackbird khẳng định tiếp tục ủng hộ quyết định tái cấu trúc của ban điều hành Canva để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới.

Đối với các nhân viên bị ảnh hưởng, Canva cam kết chi trả tối thiểu 6 tháng tiền lương, duy trì gói bảo hiểm y tế trong 12 tháng tại các thị trường áp dụng và cho phép nhân viên giữ lại máy tính MacBook làm việc.

Ngoài ra, những nhân sự rời đi có mong muốn khởi nghiệp có thể nộp hồ sơ xin nhận khoản tài trợ 10.000 USD từ quỹ hỗ trợ của công ty. Ban lãnh đạo Canva dự kiến tổ chức buổi đối thoại trực tiếp toàn thể nhân viên vào ngày 10/11 tới.

(Theo The Age)