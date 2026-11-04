Canva bất ngờ tái cơ cấu 22% nhân sự giữa làn sóng AI bùng nổ

Canva bất ngờ thông báo kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn, ảnh hưởng đến 1.271 nhân viên, tương đương khoảng 22% lực lượng lao động toàn cầu. Quyết định của nền tảng thiết kế nổi tiếng đến giữa thời điểm trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành công nghiệp phần mềm và sáng tạo nội dung.

Theo Reuters và The Guardian, những thay đổi tại Canva bao gồm cắt giảm nhân sự, điều chỉnh vị trí công việc và yêu cầu một bộ phận nhân viên chuyển đến các trung tâm làm việc tập trung. Công ty hiện chưa công bố chính xác bao nhiêu người sẽ mất việc, đồng nghĩa con số 1.271 không phải toàn bộ là nhân viên bị sa thải.

Canva gây chú ý khi công bố kế hoạch tái cơ cấu ảnh hưởng đến 1.271 nhân viên, tương đương 22% lực lượng lao động toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp gửi đội ngũ ngày 4/11, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Melanie Perkins thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhất kể từ khi Canva ra đời vào năm 2013.

Nữ doanh nhân cho biết công ty đã trải qua một năm đầy thách thức, khi tốc độ tăng trưởng lần đầu tiên suy giảm sau 10 năm. Dù tiếp tục phục vụ hàng trăm triệu người dùng, Canva đang đối mặt với những vấn đề nội bộ phát sinh từ quá trình mở rộng quá nhanh.

Theo Melanie Perkins, quy mô tổ chức ngày càng lớn khiến nhiều quy trình trở nên phức tạp. Các nhóm phải phối hợp qua nhiều cấp quản lý, làm giảm tốc độ ra quyết định và khiến việc triển khai sản phẩm thiếu linh hoạt.

CEO Melanie Perkins thừa nhận Canva đang trải qua giai đoạn khó khăn khi tốc độ tăng trưởng suy giảm sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Biggo.

Để giải quyết tình trạng này, Canva sẽ hợp nhất các bộ phận phát triển sản phẩm, tăng trưởng và nền tảng công nghệ thành một tổ chức sản phẩm thống nhất. Công ty đồng thời tinh giản các tầng quản lý, hạn chế những vị trí chuyên môn quá hẹp và giảm sự chồng chéo trách nhiệm.

Sydney sẽ trở thành trung tâm hoạt động chính của nhiều nhóm phát triển sản phẩm. Một số nhân viên có thể phải chuyển nơi làm việc, trong khi phần lớn lao động theo mô hình kết hợp sẽ được yêu cầu đến văn phòng khoảng hai đến ba ngày mỗi tuần từ tháng 1/2027.

Canva cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ dành cho những người phải rời công ty. Theo thông báo, nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nhận khoản thanh toán tương đương ít nhất sáu tháng lương, bao gồm các quyền lợi theo quy định, cùng hỗ trợ nghề nghiệp và bảo hiểm y tế bổ sung tại những thị trường áp dụng.

Canva đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và nghề nghiệp dành cho những nhân viên phải rời công ty. Ảnh: AIM.

Đáng chú ý, Canva còn triển khai chương trình hỗ trợ trị giá 10.000 USD cho những nhân viên rời đi muốn khởi nghiệp hoặc theo đuổi các dự án cộng đồng. Đây được xem là nỗ lực giảm bớt tác động của cuộc cải tổ đối với những người từng góp phần xây dựng doanh nghiệp.

Dù Canva không trực tiếp viện dẫn AI là nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm nhân sự, thời điểm công bố kế hoạch vẫn thu hút sự chú ý. Những công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tạo hình ảnh, thiết kế bố cục, chỉnh sửa video và xây dựng nội dung chỉ từ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sự phát triển này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp phần mềm sáng tạo, vốn từng dựa vào lợi thế giao diện thân thiện và kho công cụ thiết kế chuyên biệt để thu hút khách hàng.

Canva liên tục tích hợp các công cụ AI vào nền tảng nhằm duy trì sức cạnh tranh trên thị trường thiết kế trực tuyến. Ảnh: Getty Images.

Canva cũng không đứng ngoài xu hướng khi liên tục bổ sung các tính năng AI vào hệ sinh thái sản phẩm. Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ mới đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, trong khi áp lực cạnh tranh khiến doanh nghiệp phải tìm cách duy trì hiệu quả vận hành.

Theo BBC, một số nhà đầu tư đã điều chỉnh giảm định giá Canva trong năm 2026. Hai quỹ Blackbird Ventures và Airtree được cho là đã hạ mức định giá từ khoảng 60 tỷ AUD xuống còn 49 tỷ AUD, phản ánh những lo ngại về triển vọng tăng trưởng và chi phí liên quan đến AI.

Canva không phải doanh nghiệp công nghệ Australia duy nhất thực hiện thay đổi nhân sự quy mô lớn. Trước đó, Atlassian thông báo cắt giảm khoảng 1.600 việc làm, trong khi WiseTech Global cũng triển khai kế hoạch tinh giản lực lượng lao động.

Với Canva, cuộc tái cơ cấu lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng sau hơn một thập kỷ phát triển nhanh chóng. Từ một công cụ thiết kế trực tuyến đơn giản, doanh nghiệp đã trở thành nền tảng sáng tạo được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Canva bước vào giai đoạn tái cấu trúc để thích nghi với cuộc cạnh tranh công nghệ AI.

Tuy nhiên, trong bối cảnh AI đang thay đổi cách người dùng tạo ra sản phẩm số, quy mô và mức độ phổ biến không còn là lợi thế đủ để bảo đảm tăng trưởng. Thách thức tiếp theo của Canva là chứng minh bộ máy tinh gọn hơn có thể giúp công ty đổi mới nhanh hơn mà vẫn giữ được sức cạnh tranh trên thị trường thiết kế.