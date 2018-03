Canon giới thiệu 4 máy in phun dòng G và 2 máy in laser mới

Canon vừa tung ra thị trường Việt Nam 4 máy in phun gồm G4010, G3010, G2010, G1010 và hai máy in laser LBP161dn và LBP214dw.

Canon hôm 21/3 chính thức ra mắt 4 mẫu máy in phun Pixma G Series thế hệ mới, sử dụng hệ thống mực bơm liên tục chính hãng, nhắm vào khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu 2 mẫu máy in laser mới là LBP161dn và LBP214dw.

G Series thế hệ có thiết kế bình mực tích hợp ngay trong thân máy, có khả năng in không dây qua các ứng dụng trên điện thoại di động. Độ bền của máy cũng được cải thiện nhằm hạn chế các trường hợp hỏng hóc, nhất là với doanh nghiệp có nhu cầu vận hành in ấn lớn.

Máy in đa năng Pixma G4010 tích hợp mọi chức năng in, sao chép, quét và fax với thân máy nhỏ gọn. Máy có khay nạp tài liệu tự động sức chứa 20 tờ, màn hình LCD 2 dòng, hỗ trợ kết nối Wi-Fi thông qua ứng dụng in và quét Canon Print Inkjet/SELPHY.

Máy Pixma G3010 phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại các văn phòng nhỏ hoặc hộ kinh doanh gia đình. Từ điện thoại có thể thực hiện mọi tính năng sao chép, quét đến máy in. Máy có màn hình điều khiển và hỗ trợ kết nối không dây trực tiếp tới các thiết bị di động không cần bộ định tuyến (access point).

Máy PIXMA G2010 đa năng, với yêu cầu phải được kết nối qua máy tính cố định, phù hợp với nhu cầu in ấn của gia đình và giới trẻ. Bảng điều khiển với màn hình tương tự như trên mẫu G3010, với tính năng sao chép hoặc quét tài liệu.

Máy in đơn năng PIXMA G1010 phù hợp với cá nhân với giá thành thấp nhất trong các phiên bản.

Dòng máy in phun Canon G Series cho khả năng in 6.000 trang in trắng đen và 7.000 trang in màu với hệ thống mực lai gồm 4 màu mực (mực đen pigment và mực màu dye). Với việc không cần phải thay thế toàn bộ 4 màu mực, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí thay mực in, đồng thời giảm được cả thời gian bảo trì thiết bị.

Các máy G4010, G3010, G2010, G1010 lần lượt có giá bán 9,68 triệu, 6,5 triệu, 4,2 triệu, 3,5 triệu đồng.

Bên cạnh các máy in phun, Canon cũng giới thiệu hai máy in laser. LBP161dn và LBP214dw laser trắng đen là bản nâng cấp lần lượt của LBP151dw và LBP253x. Cả hai mẫu sản phẩm này đều được cải thiện đáng kể vể tốc độ nhanh hơn, trên cả khổ giấy A4, A5 và A6. Có thiết kế nhỏ gọn, đây là hai mẫu máy in phù hợp với các mô hình kinh doanh.

Cả hai mẫu LBP161dn và LBP214dw có khả năng in ấn hai mặt, in qua kết nối mạng, in từ thiết bị di động thông qua các ứng dụng quản lý in ấn khả dụng trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Máy in đơn năng LBP161dn nhỏ gọn, phù hợp với mọi diện tích, tốc độ in tối đa 28 trang/phút, trong đó thời gian in bản đầu tiên (FPOT) chỉ 5,2 giây nhờ vào sự nâng cấp đáng kể trên công nghệ sấy theo nhu cầu – On-Demand-Fixing. LBP161dn trang bị màn hình hiển thị LCD 5 dòng để hiển thị lượng mực in hay kiểm soát chế độ in.

Máy in hỗ trợ 2 cách kết nối: thông qua cổng USB 2.0 truyền thống để kết nối trực tiếp với máy tính và qua cổng mạng Ethernet để chia sẻ khả năng in ấn cho nhiều người dùng trong mạng nội bộ, hay in từ thiết bị di động iOS hoặc Android. Máy có giá bán 5,99 triệu đồng.

Máy in đơn năng LBP214dw có thể in 38 trang giấy khổ A4 trong một phút, thời gian in trang đầu tiên mất 5,5 giây. Tương tự với máy LBP161dn ở trên, LBP214dw vừa in văn bản khổ A4 và in được trên khổ A5 hay A6 với tốc độ cao.

Máy có màn hình LCD 5 dòng với cổng USB bên hông, in tài liệu ở định dạng JPEG, TIFF và PDF mà không cần phải thao tác thông qua máy tính cố định. Điểm nổi bật ở sản phẩm này là khả năng in từ điện thoại di động qua nhiều mở rộng như AirPrint (khả dụng trên iOS), Mopria, Google Cloud Print và Windows 10 Mobile. Máy có giá đề nghị 16,99 triệu đồng.

Hải Đăng