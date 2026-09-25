Canoeing Việt Nam lần đầu giành huy chương tại ASIAD

Sân vận động Đan Phượng đang trở thành tâm điểm của bóng đá phong trào Thủ đô khi 16 đội bóng xã, pphường tranh tài tại Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội. Dù thi đấu quyết tâm với những màn tranh tài máu lửa, các đội bóng vẫn đề cao tinh thần thi đấu fair play, cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả.