Canoeing Việt Nam lần đầu giành huy chương tại ASIAD
Hai vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích thứ ba ở chung kết kayak đôi nữ 500m môn canoeing tại hồ Miyoshi, với thời gian 1 phút 57 giây 255. Thành tích này mang về tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD ở nội dung kayak đôi nữ 500m, đồng thời là tấm huy chương đầu tiên của Canoeing Việt Nam tại Á vận hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canoeing-viet-nam-lan-dau-gianh-huy-chuong-tai-asiad-419380.htm