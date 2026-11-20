Trong ngày thi đấu này, vận động viên Diệp Thị Hương đã giành Huy chương Vàng nội dung thuyền Canoe đơn nữ 200m. Ở nội dung thuyền Canoe bốn nữ 200m, các vận động viên Mạc Thị Thanh Thuỷ, Bùi Thị Yến, Diệp Thị Thuý và Nguyễn Thị Hải Ánh cũng thi đấu xuất sắc, cán đích đầu tiên.

Canoeing CAND giành tổng cộng 5 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Tại nội dung thuyền Canoe đôi nữ 200m, cặp vận động viên Bùi Thị Yến và Diệp Thị Hương giành thêm 1 Huy chương Bạc cho Thể thao CAND.

Như vậy, sau 5 ngày tranh tài (từ ngày 15 đến 20/11), các vận động viên Canoeing CAND giành tổng cộng 5 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn, sau Đội tuyển Canoeing Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 4/12, với hai phân môn Rowing và Đua thuyền truyền thống.

Đội tuyển Bowling CAND xếp thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương.

Cùng ngày, Đội tuyển Bowling CAND cũng kết thúc thi đấu tại đại hội. Các vận động viên giành thêm 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Với tổng thành tích 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, Đội tuyển Bowling CAND xếp thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương, sau Đội Hà Nội và Đội Cần Thơ.