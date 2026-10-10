Canh xương không chứa nhiều canxi, 3 thực phẩm khác bổ dưỡng hơn

Canh xương không phải thuốc bổ cho xương

Theo Aboluowang, một phụ nữ Trung Quốc 62 tuổi thường xuyên uống canh xương vì tin rằng món này giúp xương chắc khỏe. Tuy nhiên, khi kiểm tra sức khỏe, lượng xương của bà đã bắt đầu suy giảm.

Theo các tài liệu y khoa, phần lớn canxi trong xương lợn, bò tồn tại dưới dạng hydroxyapatite, một cấu trúc khoáng chất rất ổn định. Vì vậy, việc ninh xương thông thường không thể đưa một lượng lớn canxi vào nước canh.

Nước canh xương trắng đục chủ yếu là chất béo, purine và một lượng nhỏ collagen chứ không phải canxi. Dùng quá mức canh xương có thể khiến cơ thể hấp thu nhiều chất béo và purine, đặc biệt không có lợi với người bị mỡ máu cao, axit uric cao hoặc gout.

Thêm giấm khi hầm có thể giúp một lượng nhỏ canxi hòa tan nhưng hiệu quả bổ sung vẫn rất hạn chế. Vì vậy, người dân không nên coi canh xương là nguồn cung cấp canxi chính.

Đậu phụ được đánh giá là nguồn canxi tốt. Ảnh: Ban Mai

3 thực phẩm nên có trong bữa ăn

Sữa và sản phẩm từ sữa là nguồn canxi quen thuộc và dễ hấp thu. Khoảng 100ml sữa chứa 100mg canxi. Canxi từ sữa có tỷ lệ hấp thu khoảng 30%. Với người không dung nạp lactose, sữa chua có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH) xác nhận sữa, sữa chua và phô mai là những nguồn canxi chính trong chế độ ăn của người dân nước này.

Rau lá xanh đậm như cải làn, súp lơ xanh không chỉ cung cấp canxi mà còn giàu vitamin K, magie và chất xơ, những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng cung cấp canxi với khả năng hấp thu như nhau. Một số loại rau chứa nhiều oxalat có thể liên kết với canxi trong đường tiêu hóa, từ đó làm giảm lượng canxi được cơ thể hấp thu.

Sản phẩm từ đậu cũng là nguồn cung cấp canxi đáng chú ý nhưng hàm lượng canxi có thể khác nhau tùy loại và cách chế biến. Đặc biệt, đậu phụ được làm bằng chất đông tụ chứa canxi có thể cung cấp lượng canxi cao hơn đáng kể so với sữa đậu nành.

Đừng quên vitamin D và vận động

Bổ sung canxi không chỉ phụ thuộc vào việc ăn thực phẩm giàu canxi. Vitamin D cần thiết cho quá trình hấp thu canxi tại đường ruột. NIH cho biết thiếu vitamin D có thể làm giảm hấp thu canxi và ảnh hưởng đến sức khỏe xương.

Bên cạnh đó, vận động phù hợp như đi bộ nhanh, tập thái cực quyền, mang vật nhẹ khi đi bộ có thể kích thích xương.

Người trưởng thành cần khoảng 1.000-1.200mg canxi mỗi ngày tùy tuổi và giới tính nhưng không nên tự ý sử dụng liều cao viên bổ sung canxi.