Cảnh xấu hổ trong ngày chia tay của Messi

Messi tỏ ra bối rối trong cảnh mở đầu. Ảnh: X

Sáng 7/10, khi toàn bộ khán giả, gồm cả 85.000 người trên sân Monumental và chính Leo, đang ngước nhìn lên bầu trời, hình ảnh đầu tiên được chiếu từ trên không lại chính là logo cùng tên của một trong những nhà tài trợ của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA).

Đây là chi tiết gây tranh cãi, thể hiện sự kém tinh tế của AFA trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Theo Ole, hình ảnh trên sân cho thấy chính Messi cũng lộ vẻ bối rối.

Đồng thời nó khơi dậy cơn giận dữ lớn trong giới hâm mộ, những người không ngần ngại huýt sáo phản đối từ khán đài. Ngay cả trong một ngày đặc biệt như thế, AFA vẫn không thể gác lại sự tham lam để kiếm lợi kinh tế từ một phần buổi tưởng niệm mà Messi mới là tâm điểm tuyệt đối.

Trong khoảng 10 giây trên bầu trời Buenos Aires, logo hiện lên trước, sau đó là trực tiếp tên của một công ty môi giới bảo hiểm, nhà tài trợ của AFA. Quảng cáo này tạo hiệu ứng tiêu cực khi công chúng Argentina tỏ ra phẫn nộ trước cách Messi bị làm phiền trong một khoảnh khắc xúc động độc nhất.

Thậm chí tài khoản mạng xã hội của công ty bảo hiểm đó buộc phải tắt bình luận trên các bài đăng vì nhận phải một làn sóng lời lẽ xúc phạm, phàn nàn và phản đối ồ ạt, tương tự như những gì AFA phải đối mặt.

Khi các drone tạo hình Messi trong tư thế sút bóng, nhiều CĐV nhanh chóng nhận ra một lỗi khá khó tin: số 10 được mô phỏng đang tung cú đá bằng chân phải.

Quảng cáo chưa phải chi tiết duy nhất khiến màn trình diễn bị bàn tán. Khi các drone tạo hình Messi trong tư thế sút bóng, nhiều CĐV nhanh chóng nhận ra một lỗi khá khó tin: số 10 được mô phỏng đang tung cú đá bằng chân phải.

Messi nổi tiếng là cầu thủ thuận chân trái, và chiếc chân trái gần như trở thành một phần nhận diện trong suốt hơn hai thập niên sự nghiệp. Vì thế, hình ảnh Messi sút bóng bằng chân phải trong chính lễ tri ân anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề để người hâm mộ Argentina chế ảnh, bình luận.

Dù vậy, sự cố không làm hỏng hoàn toàn màn tri ân. Sau những phút đầu gây tranh luận, màn trình diễn vẫn tạo được nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc khi tái hiện hình ảnh Messi bên chiếc cúp World Cup và kết thúc bằng lời cảm ơn dành cho người đội trưởng. The Guardian mô tả phần trình diễn drone là một trong những điểm nhấn của buổi lễ, dù quảng cáo mở đầu xuất hiện không đúng thời điểm.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.