Cảnh vắng lạ thường tại phố đi bộ nổi tiếng Thái Lan

Hình ảnh phố đi bộ ở Pattaya vắng người vào sáng sớm. Ảnh: Lovely Emilia Nooka.

Chủ tài khoản Facebook Lovely Emilia Nooka, người đăng tải những hình ảnh, cho biết trước đây, ngay cả lúc 6h, tuyến phố vẫn có nhiều du khách qua lại. Tuy nhiên, năm nay, theo quan sát của người này, đường phố đã vắng vẻ từ sau 4h - thời điểm các quán bar tại đây bắt đầu đóng cửa.

Người đăng cũng nhận xét nhiều hàng ăn từng mở cửa vào buổi sáng nay đã ngừng kinh doanh. Trong ảnh, tuyến phố gần như không có khách, chỉ còn lác đác nhân viên các quán bar.

Bài đăng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người so sánh với các tuyến phố du lịch đông khách ở Việt Nam, đồng thời cho rằng Thái Lan cần cải thiện trải nghiệm đi lại và vấn đề an toàn tại các điểm đến.

Ngược lại, nhiều ý kiến nhận định cảnh vắng vẻ vào 6h sáng không quá bất thường, bởi phần lớn quán bar và cơ sở kinh doanh đã đóng cửa từ trước đó.

Trước những lo ngại về tình hình du lịch, ngày 13/11, Thị trưởng Pattaya Poramet Ngampichet cho biết ngành du lịch địa phương đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố. Trong đó, xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng khiến chi phí đi lại, vé máy bay leo thang. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước cũng khiến du khách thận trọng hơn khi chi tiêu, theo MGR Online.

Phố đi bộ rực rỡ ánh đèn tại thành phố Pattaya, Thái Lan. Nơi đây được mệnh danh "thiên đường giải trí" tại địa phương với loạt quán bar sôi động, nhà hàng, cửa hàng mua sắm... Ảnh: @puttapon.

Theo thống kê của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, tỉnh Chonburi, nơi có thành phố Pattaya, đón khoảng 20,1 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 2,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng khách sạn cũng giảm từ 61,58% xuống 61,05%.

Ông Poramet cho biết khi mùa mưa kết thúc và mùa du lịch cao điểm bắt đầu, chính quyền Pattaya đang đẩy nhanh việc tổ chức các hoạt động nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thành phố kỳ vọng các sự kiện lớn tại những khu vực lân cận cũng góp phần kéo khách đến địa phương, thúc đẩy nhu cầu lưu trú và chi tiêu.

Theo thị trưởng, trong bối cảnh du khách cân nhắc kỹ hơn các khoản chi, Pattaya cần tăng cường tổ chức sự kiện, đồng thời bảo đảm an toàn để tạo niềm tin cho khách. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì sức hút điểm đến và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ.

Phố đi bộ nằm ở khu vực Nam Pattaya, tỉnh Chonburi, kéo dài từ lối vào phía bãi biển đến gần bến tàu Bali Hai. Theo Amarin TV, tuyến phố hoạt động hàng ngày, bắt đầu hạn chế ôtô từ khoảng 18-19h. Không khí sôi động nhất thường diễn ra từ 20h, đặc biệt vào cuối tuần. Phần lớn nhà hàng, quán bar và hộp đêm đóng cửa trong khoảng 2-4h sáng.