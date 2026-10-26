Cảnh ùn tắc tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sau phân luồng

Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông từ xa qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ ngày 24/10 đến 25/11.

Ghi nhận trong khung giờ cao điểm sáng 26/10, khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh, La Thành vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện tăng cao đột biến.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, các phương tiện được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để hạn chế lưu lượng xe đi vào khu vực thi công cầu vượt.

Cụ thể, các phương tiện di chuyển từ Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng được hướng dẫn lựa chọn một trong hai lộ trình: Đào Tấn - đường Láng - Nguyễn Chí Thanh hoặc Đào Tấn - đường Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh.

Đối với hướng di chuyển từ Trần Duy Hưng về Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh; hoặc Trần Duy Hưng - đường Láng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Tại khu vực trung tâm nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, phạm vi rào chắn được điều chỉnh để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các phương tiện vẫn được lưu thông qua đảo rào chắn theo phương án tổ chức giao thông hiện tại.

Để phục vụ thi công cầu vượt, mặt đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh bị thu hẹp lại chỉ còn rộng khoảng 7,5 m gây ra nút thắt cổ chai khiến dòng phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ.

Dù đã có phương án phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực giao thông tại nút giao, nhiều phương tiện vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực thay vì lựa chọn lộ trình thay thế. Mật độ phương tiện lớn trong khi mặt đường bị thu hẹp khiến dòng xe qua khu vực rào chắn phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau, dẫn đến ùn ứ cục bộ vào một số thời điểm, gây khó khăn cho việc lưu thông qua nút giao.

Theo phương án tổ chức giao thông, cơ quan chức năng sẽ đóng hoàn toàn điểm quay đầu xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, điểm quay đầu trước khách sạn Bảo Sơn sẽ được duy trì hoạt động để các phương tiện chuyển hướng lưu thông thuận tiện hơn.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian thi công, Ban Quản lý dự án bố trí nhân lực tại các nút giao và điểm quay đầu xe lân cận để hướng dẫn, phân luồng phương tiện 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng và Đào Tấn - Kim Mã được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng phương tiện thực tế, nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế nguy cơ ùn tắc cục bộ.