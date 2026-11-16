Cảnh tuyết gây sửng sốt ở 'thiên đường hạ giới' Trung Quốc

Ngày 8/11, tuyết đầu tiên sau tiết lập đông phủ trắng những khu vực núi cao tại Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm trước, phủ lên những cành cây, đường đi bộ và các đài quan sát. Những tán lá nhiều màu sắc cuối thu phủ thêm lớp sương tuyết, trong khi mặt hồ trong xanh phản chiếu núi rừng và những bông tuyết còn vương trên cành.

Từ khu vực Trường Hải đến Ngũ Hoa Hải, độ cao địa hình giảm dần, tuyết cũng thưa hơn. Những dải tuyết mỏng tạo đường viền trắng trên các sống núi phía trên, trong khi những cánh rừng ở vùng thấp vẫn giữ sắc vàng nâu và đỏ cam đặc trưng của mùa thu.

Cửu Trại Câu xuất hiện cảnh "nửa núi tuyết, nửa rừng thu" khi tuyết dần tan sáng 9/11. Ảnh: Xiaohongshu.

Sự tương phản giữa hai gam màu tạo nên khung cảnh được truyền thông Trung Quốc mô tả là "nửa núi tuyết, nửa rừng thu".

Theo Beijing News, khoảng 32.000 du khách đã đến Cửu Trại Câu trong ngày 8/11. Nhiều người đi bộ dọc các lối tham quan, đưa tay đón những bông tuyết hoặc dừng lại chụp ảnh khung cảnh núi rừng. Trên các tuyến đường, du khách có thể quan sát sự chuyển tiếp giữa những khu rừng lá màu và các đỉnh núi phủ tuyết.

Đợt tuyết đầu mùa tạo nên cảnh sắc giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, vốn là nét đặc trưng của "thiên đường hạ giới" Cửu Trại Câu vào thời điểm này trong năm. Khu thắng cảnh thường thu hút khách bởi những cánh rừng nhiều màu sắc vào cuối thu, các hồ nước trong xanh và địa hình núi cao.

Sau khi tuyết rơi, Ban quản lý (BQL) Cửu Trại Câu triển khai các hoạt động dọn tuyết, phá băng và kiểm tra an toàn trên toàn khu vực. Tuyết và băng có thể tích tụ trên đường đi bộ, bậc thang, đài quan sát, đặc biệt tại những đoạn dốc và khu vực dễ trơn trượt.

Nhân viên liên tục kiểm tra lan can, rà soát các tuyến tham quan, điều tiết dòng khách và xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn nhằm bảo đảm hoạt động tham quan diễn ra bình thường.

Du khách đổ về Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong ngày tuyết đầu mùa 8/11. Ảnh: BQL Cửu Trại Câu.

BQL khuyến cáo du khách tại các khu vực núi cao đi chậm, bám chắc lan can, không chạy nhảy hoặc chen lấn trên đường trơn. Mọi người nên chuẩn bị quần áo giữ ấm, giày chống trượt do nhiệt độ trên núi thấp và mặt đường có thể đóng băng sau tuyết rơi.

Du khách cũng được yêu cầu đi đúng các tuyến đường tham quan đã mở cửa, không vượt rào chắn hoặc vào khu vực chưa được phép tiếp cận. Khi dừng chụp ảnh, cần chú ý địa hình dưới chân, tránh tập trung đông người tại một vị trí và không để việc chụp hình ảnh hưởng đến an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh.

Những ngày sau đợt tuyết đầu mùa, Cửu Trại Câu có trời nắng đến nhiều mây. Tuyết còn sót lại tại các khu vực núi cao kết hợp rừng lá màu vẫn có thể tạo nên cảnh sắc thu - đông, phù hợp cho hoạt động tham quan và chụp ảnh.

Tuy nhiên, thời tiết tại cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên có thể thay đổi nhanh. Du khách được khuyến nghị theo dõi dự báo thời tiết và tình hình kiểm soát giao thông trước khi khởi hành.

"Thiên đường hạ giới" Cửu Trại Câu trong ngày tuyết đầu mùa 8/11. Ảnh: BQL Cửu Trại Câu.