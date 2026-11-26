Một số khu vực dân cư ở đặc khu Lý Sơn nước ngang bụng.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 26/11 khiến nhiều khu vực ở đặc khu Lý Sơn﻿ (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập úng. Nhiều tuyến đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên đảo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trạm Lý Sơn ghi nhận lượng mưa lên tới 522,6 mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa phổ biến tại các khu vực phía trong đất liền của tỉnh.

Mưa lớn khiến những cánh đồng trồng tỏi vụ đông xuân trên đảo chìm trong nước﻿.

Chiều 26/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, hơn 100 ha đất nông nghiệp, chủ yếu là diện tích trồng tỏi, bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nhiều diện tích trồng tỏi bị hư hại nặng nề.

Không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, mưa lớn còn khiến khoảng 3.000 m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá; khoảng 1.000 m đường giao thông bị đất đá bồi lấp. Hồ chứa nước Thới Lới đã đầy và tràn nước.

Được biết Lý Sơn có địa hình dốc, bốn bề là biển nên nước mưa thường thoát nhanh. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn trong thời gian ngắn khiến nước không kịp tiêu thoát, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên đảo.

Theo người dân địa phương, đã nhiều năm họ mới chứng kiến cảnh ngập lụt như lần này. Tại những khu dân cư thấp quanh núi Thới Lới, nước ngập đến ngang bụng, tràn vào một số nhà dân.

Trước tình trạng ngập úng, chính quyền đặc khu Lý Sơn chỉ đạo tập trung khai thông dòng chảy tại các hệ thống kênh mương, vận động người dân bảo vệ tài sản, hoa màu, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, đến thời điểm báo cáo, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở. Toàn bộ 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã được neo đậu tránh trú an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo từ chiều tối 27/11 đến hết sáng 30/11, khu vực phía đông và vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt từ 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.