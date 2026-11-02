Cảnh tượng hiếm có trong năm, hàng nghìn người đổ về săn cá 'khủng'

Trưa 2/11, hồ thủy điện Trị An (phường Trị An, TP Đồng Nai) ngừng xả nước qua đập tràn sau khoảng 40 ngày liên tục điều tiết lũ, mở ra cơ hội hiếm có trong năm để người dân săn cá lớn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sớm, đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận đã đổ về chân đập thủy điện Trị An, mang theo chài, lưới, phao và xuồng nhỏ, háo hức chờ nước rút để săn cá lớn.

Đúng 12h, khi cửa xả tràn chính thức đóng lại, hàng trăm người mang theo chài, lưới, phao và xuồng nhỏ nhanh chóng lao ra giữa dòng nước săn cá, tạo nên khung cảnh náo nhiệt dưới chân đập.

Không ít người ngâm mình dưới nước, kiên nhẫn dò tìm những khu vực cá có thể tập trung sau khi dòng chảy thay đổi. Trên bờ, đông đảo người dân đứng theo dõi, khiến khu vực chân đập trở nên nhộn nhịp.

Chỉ khoảng 20 phút sau, tiếng reo hò liên tục vang lên khi có người kéo được những con cá lớn.

Ông Thịnh, người dân địa phương có nhiều năm kinh nghiệm bắt cá dưới chân đập thủy điện Trị An, cho biết mỗi lần thủy điện ngừng xả lũ đều là dịp được nhiều người mong đợi.

"Mỗi năm chỉ có vài ngày như thế này nên ai cũng háo hức. Khi thủy điện ngừng xả, cá có thể tập trung ở một số khu vực phía dưới, nếu may mắn sẽ bắt được cá lớn", ông Thịnh chia sẻ.

Giữa không khí náo nhiệt dưới chân đập, anh Nguyễn Đình Trọng (ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) hào hứng cầm trên tay con cá mè vừa được một ngư dân bắt được, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.

Theo anh Trọng, đây là lần đầu tiên anh đến chân đập thủy điện Trị An để tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm người đổ xuống dòng nước săn cá sau khi thủy điện ngừng xả lũ.

"Trước đây tôi chỉ xem cảnh săn cá qua mạng xã hội, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Thấy mọi người bắt được cá lớn, ai cũng reo hò, không khí rất vui, tôi cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm", anh Trọng hào hứng chia sẻ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được huy động, túc trực tại khu vực chân đập thủy điện Trị An, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Hồ Trị An là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam, không chỉ cung cấp điện cho lưới điện quốc gia mà còn giữ vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.