Cảnh tượng chưa từng thấy, hàng nghìn sinh vật biển 'khổng lồ' xuất hiện gần đảo Phú Quý

Ngày 6/10, một người dân tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh đàn cá heo xuất hiện dày đặc trên vùng biển gần đảo. Theo người này, đàn cá được cho là có hơn 1.000 cá thể, trong đó có cả cá voi, di chuyển cách đảo khoảng 1 hải lý.

Anh Huỳnh Ka, người ghi lại những hình ảnh trên, cho biết bản thân rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này vào sáng 6/10. Theo chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh, một người thường xuyên làm nghề biển, bắt gặp đàn cá heo với số lượng lớn như vậy.

Theo anh Ka, vào khoảng cuối năm hoặc đầu năm, khi thời tiết thuận lợi, biển êm, các đàn sinh vật biển đôi khi xuất hiện tại vùng biển Phú Quý. Anh cho rằng nếu được tổ chức phù hợp, hoạt động tham quan, ngắm cá heo và cá voi có thể trở thành một trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cá heo liên tục trồi lên, bơi sát khu vực tàu thuyền rồi lặn xuống biển. Có thời điểm, một số cá thể di chuyển song song với thuyền, tạo nên cảnh tượng đặc biệt giữa vùng biển xanh.

Với những người thường xuyên đi biển, việc bắt gặp một vài cá thể cá heo đã là trải nghiệm thú vị. Vì vậy, hình ảnh một đàn cá xuất hiện với mật độ dày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, thông tin về số lượng hơn 1.000 cá thể cũng như việc đàn này có cá voi xanh hiện mới được ghi nhận qua chia sẻ của anh Huỳnh Ka trên mạng xã hội.

Chưa có thông tin độc lập xác nhận chính xác số lượng và thành phần loài trong đàn. Do đó, đây được xem là ghi nhận cá nhân đáng chú ý về hiện tượng sinh vật biển xuất hiện gần đảo Phú Quý.

Đây không phải lần đầu vùng biển Phú Quý ghi nhận sự xuất hiện của cá voi và cá heo với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 5/4/2026, một nhóm ngư dân và hướng dẫn viên địa phương bắt gặp đàn cá voi khoảng 100 con tại vùng biển gần Hòn Tranh, cách đảo Phú Quý khoảng 500 m. Nhiều cá thể liên tục ngoi lên mặt nước, bơi gần mũi ca nô và tung mình trên mặt biển.

Cũng trong thời điểm này, ngư dân ghi nhận thêm 3 cá voi xanh có chiều dài khoảng 17 m xuất hiện trong khu vực. Vài ngày sau, hàng trăm cá heo tiếp tục được phát hiện tại vùng biển từ Hòn Tranh đến khu vực Hòn Hải.

Theo những hình ảnh được ghi lại, nhiều cá heo bơi khá gần tàu, liên tục trồi lên mặt nước và di chuyển theo đàn.

Việc nhiều lần bắt gặp cá voi, cá heo khiến vùng biển Phú Quý trở thành điểm quan sát thú vị đối với những người yêu thiên nhiên. Với ngư dân địa phương, cá voi, thường được gọi là Cá Ông, còn có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng cư dân ven biển.

Những khoảnh khắc đàn cá heo, cá voi xuất hiện gần tàu thuyền không chỉ tạo nên hình ảnh ấn tượng về thiên nhiên mà còn mang đến cơ hội quan sát đời sống của các loài sinh vật biển trong môi trường tự nhiên.