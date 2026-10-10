Cảnh trớ trêu của tuyển thủ Indonesia tại La Liga

Audero vừa được vinh danh tại La Liga thì trận đấu bị hủy.

Tối 10/10, tại vòng 8 La Liga, trước khi bóng lăn trong trận đấu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club, thủ môn Emil Audero được cầu thủ Vallecano làm hàng rào danh dự, vinh danh chức vô địch Đông Nam Á (FIFA ASEAN Cup) vừa giành được vừa qua.

Đây được xem là cột mốc đáng nhớ đối với bóng đá Indonesia cũng như cá nhân thủ thành này. Tuy nhiên, niềm vui của anh không thể trọn vẹn. Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club trên sân Vallecas diễn ra chỉ vài phút sau đó, bị hoãn và dừng lại theo quyết định của trọng tài do CĐV liên tục ném các vật thể xuống mặt sân.

CĐV Rayo Vallecano ngắt quãng trận đấu hơn 10 phút nhằm gây áp lực buộc Chủ tịch câu lạc bộ là ông Martín Presa phải từ chức. Họ ném vô số vật thể lạ xuống sân, từ máy bay giấy, các quả bóng nhỏ, bánh mì sandwich cho đến thậm chí là cả một chiếc ghế lấy từ khán đài.

CĐV Rayo Vallecano náo loạn trận đấu.

Trọng tài chính đưa ra quyết định dừng trận đấu để đảm bảo an toàn. Ban tổ chức La Liga sau đó ra thông báo lên án gay gắt những hành vi này từ CĐV Rayo Vallecano, khẳng định điều đó đe dọa đến sự an toàn và làm cho trận đấu không thể diễn ra bình thường.

Đến thời điểm hiện tại, ngày và giờ thi đấu lại của trận đấu chưa được ban tổ chức công bố.

Cảnh hỗn loạn trong ngày sao Indonesia được vinh danh Tối 10/10, tại vòng 8 La Liga, trận đấu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club bị hoãn vô thời hạn khi CĐV chủ nhà liên tục ném các vật thể xuống mặt sân.