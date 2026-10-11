Cạnh tranh Mazda CX-5, SUV hạng C giá 460 triệu đồng công nghệ hybrid tiết kiệm xăng, công suất 247 mã lực

SUV hạng C công nghệ hybrid tiết kiệm xăng, công suất 247 mã lực

Haval Big Dog Hybrid 2027.

Thông tin từ Tạp chí công nghệ Techz, Haval Big Dog Hybrid 2027 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 3 phiên bản. Mẫu SUV hạng C gây chú ý nhờ hệ thống truyền động hybrid, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái.

Trong nhóm SUV hạng C, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson thường được biết đến với cấu hình động cơ đốt trong cùng thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng. Haval Big Dog Hybrid 2027 lại lựa chọn hướng tiếp cận khác khi kết hợp động cơ xăng tăng áp với mô-tơ điện, đồng thời cung cấp cả hệ dẫn động cầu trước và bốn bánh.

Thiết kế của Big Dog Hybrid 2027 vẫn giữ những đường nét vuông vức đặc trưng của dòng Big Dog. Phần đầu xe được làm mới với mảng ốp kín thay cho lưới tản nhiệt truyền thống, kết hợp cụm đèn pha hình vuông và đèn tròn bên trong. Cản trước màu đen, vòm bánh xe cùng màu và giá nóc tiếp tục tạo diện mạo khỏe khoắn.

Xe có chiều dài 4.620 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm, gần tương đồng với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Mẫu SUV mới sử dụng tay nắm cửa truyền thống cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kiểu cánh hoa.

Thiết kế của Big Dog Hybrid 2027 vẫn giữ những đường nét vuông vức đặc trưng

So với Mazda CX-5, thiết kế của Haval Big Dog Hybrid 2027 thiên nhiều hơn về phong cách SUV vuông vức và khả năng thích ứng địa hình. Trong khi đó, Hyundai Tucson duy trì kiểu dáng crossover hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh. Cách tạo hình riêng giúp Big Dog Hybrid 2027 không phụ thuộc hoàn toàn vào công thức thiết kế quen thuộc của nhóm SUV hạng C.

Khoang nội thất của Haval Big Dog Hybrid 2027 giữ lại nhiều chi tiết thực dụng từ bản động cơ xăng. Tay nắm hỗ trợ phía trước ghế hành khách tiếp tục xuất hiện, trong khi vô-lăng hai chấu được thiết kế tối giản. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió W-HUD.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 15,6 inch dạng nổi, hỗ trợ định vị GPS, BeiDou cùng Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink. Hệ thống âm thanh 10 loa và ghế trước có sưởi, thông gió cũng được trang bị. Đây là nhóm tiện nghi giúp Big Dog Hybrid 2027 có thêm lợi thế khi đặt cạnh Mazda CX-5 và Hyundai Tucson ở nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Haval Big Dog Hybrid 2027 thiên nhiều hơn về phong cách SUV

Công nghệ hỗ trợ lái cũng là điểm đáng chú ý trên mẫu SUV mới. Haval trang bị tổng cộng 26 cảm biến, gồm radar sóng milimet 4D cùng hệ thống camera. Coffee Pilot 3 Lite hỗ trợ NOA trên cao tốc và trong đô thị, đồng thời cung cấp chức năng theo dõi quỹ đạo khi lùi và hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Hệ thống này giúp Haval Big Dog Hybrid 2027 mở rộng khả năng hỗ trợ người lái trong môi trường đô thị. Nếu Mazda CX-5 tập trung vào các trang bị phục vụ vận hành và an toàn, còn Hyundai Tucson sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, Big Dog Hybrid 2027 bổ sung thêm khả năng NOA vào cấu hình của một mẫu SUV hybrid.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống truyền động. Haval Big Dog Hybrid 2027 có hai cấu hình Hi2 dẫn động cầu trước và Hi4 dẫn động bốn bánh, đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1,5 lít. Động cơ có hiệu suất nhiệt tối đa được công bố 41,5%.

Công nghệ hỗ trợ lái cũng là điểm đáng chú ý trên mẫu SUV mới

Phiên bản Hi2 kết hợp động cơ xăng với một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất toàn hệ thống 247 mã lực và mô-men xoắn 535 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTC chỉ 5,2 lít/100 km, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.115 km.

Với thông số này, Haval Big Dog Hybrid 2027 tạo khác biệt rõ rệt khi so với cách tiếp cận truyền thống của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những yếu tố đáng chú ý nhất của cấu hình Hi2, đặc biệt khi mẫu xe vẫn duy trì kích thước của một SUV hạng C.

Trong khi đó, bản Hi4 sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh. Công suất kết hợp vẫn đạt 247 mã lực nhưng mô-men xoắn tăng lên 670 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo WLTC là 5,65 lít/100 km, thời gian tăng tốc 0 - 100 km/h đạt 6,6 giây và phạm vi hoạt động kết hợp 946 km.

Phiên bản Navigator còn có bộ vi sai khóa cơ khí điều khiển điện tử và hệ thống phân bổ mô-men xoắn iTVC, cho phép phân bổ tải trọng giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ 50:50 khi cần thiết. Haval cũng cung cấp 7 chế độ lái gồm tiết kiệm, tiêu chuẩn, thể thao, dẫn động bốn bánh, bùn, cát và tuyết.

Giá SUV hạng C Haval Big Dog Hybrid 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Haval Big Dog Hybrid 2027 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 119.900-137.900 Nhân dân tệ (tương đương 464,16-533,85 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Hiện hãng Mitsubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.