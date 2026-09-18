Cạnh tranh LNG giữa châu Âu và châu Á 'nóng lên' trước mùa đông

Các nhà phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành cho rằng giá LNG có thể tăng thêm khoảng 1/3 so với mức rất cao hiện nay, trong bối cảnh lượng khí đốt tồn kho của châu Âu ở mức thấp và cạnh tranh giữa châu Âu với châu Á đối với nguồn cung LNG giao ngay ngày càng gay gắt.

Châu Âu đang bước vào mùa đông với một trong những mức dự trữ khí đốt thấp nhất trong hai thập niên qua, khi xung đột tại Trung Đông làm tê liệt nguồn cung LNG từ Qatar, đẩy giá khí đốt và LNG tại châu Âu và châu Á tăng vọt, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh đối với những lô LNG sẵn có trên thị trường toàn cầu và không phải đi qua các điểm nghẽn hàng hải chịu ảnh hưởng địa chính trị.

Giá LNG giao ngay tại Đông Bắc Á đã tăng 2,70 USD so với tuần trước, lên 28,40 USD/MMBtu trong tuần này, theo đánh giá của Energy Intelligence đối với các lô LNG giao trong vòng 1-2 tháng tới.

Trong khi nguồn cung LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phần lớn vẫn bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư, thị trường LNG toàn cầu trở nên thắt chặt hơn, đẩy giá tại cả châu Á và châu Âu trong những ngày gần đây lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.

Những lo ngại về tốc độ bổ sung khí đốt của châu Âu, vốn đang thấp hơn đáng kể so với các mức thông thường trong lịch sử và rơi xuống mức thấp kỷ lục đối với thời điểm này trong năm, cùng với cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa châu Âu và châu Á đối với nguồn LNG ngoài Trung Đông, đang đẩy giá tăng cao khi mùa đông đến gần.

"Hiện tại, châu Âu đang ở mức tồn kho thấp chưa từng có trong lịch sử khi bước vào cuối mùa thu", ông Cederic Cremers, Chủ tịch bộ phận Integrated Gas của Shell, nhà giao dịch LNG lớn nhất thế giới, phát biểu tại hội nghị Gastech diễn ra ở Bangkok trong tuần này.

Các cơ sở lưu trữ khí đốt trên khắp châu Âu hiện mới đạt chưa đầy 70% công suất, so với mức 82% vào cùng thời điểm năm 2025 và mức trung bình 5 năm trên 80%.

Một mùa đông lạnh giá sẽ là phép thử thực sự đối với thị trường, trong bối cảnh dòng khí và LNG đi qua eo biển Hormuz được dự báo khó có thể phục hồi đáng kể trước cuối năm.

Trong kịch bản mùa đông lạnh hơn bình thường, giá LNG có thể tăng từ gần 30 USD/MMBtu hiện nay lên 40 USD/MMBtu. Theo Simon Flowers, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, mức giá này tương đương khoảng 240 USD/thùng dầu Brent và có thể dẫn đến tình trạng phá hủy nhu cầu.

Theo đó, thị trường LNG toàn cầu đang đứng trước một rủi ro kép: tồn kho khí đốt thấp tại châu Âu trong khi nguồn cung LNG từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến cuộc cạnh tranh giữa châu Âu và châu Á đối với các nguồn LNG thay thế ngày càng quyết liệt. Nếu mùa đông năm nay lạnh hơn dự kiến, áp lực lên giá LNG có thể tiếp tục gia tăng mạnh.