Cạnh tranh Kia Morning, hatchback hạng B giá 161 triệu đồng đậm chất thể thao, trang bị đẳng cấp

Hatchback hạng B đậm chất thể thao, trang bị đẳng cấp

Maruti Suzuki Baleno 2026

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mẫu hatchback hạng B - Maruti Suzuki Baleno 2026 vừa chính thức ghi nhận cột mốc doanh số ấn tượng với hơn 25.000 xe bàn giao tới tay khách hàng chỉ sau tháng đầu tiên mở bán tại thị trường Ấn Độ.

Về thiết kế ngoại thất, Maruti Suzuki Baleno khoác lên mình diện mạo hiện đại và đậm chất thể thao hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm nhấn ở khu vực trung tâm của mặt trước là lưới tản nhiệt tràn viền họa tiết 3D dạng sóng NEXWave, được điểm xuyết bằng các chi tiết mạ chrome sang trọng.

Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED Projector, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày dạng LED 3 điểm độc đáo (NEXTré DRLs). Phần cản trước và cản sau được tái thiết kế đầy góc cạnh, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 16 inch phay xước hai tông màu và cụm đèn hậu LED đồ họa NEXA đặc trưng mang lại cái nhìn cuốn hút từ góc 3/4 phía sau.

Maruti Suzuki Baleno khoác lên mình diện mạo hiện đại và đậm chất thể thao

Tiến vào bên trong, không gian cabin của Maruti Suzuki Baleno gây chú ý với sự nâng cấp toàn diện cả về vật liệu lẫn công nghệ vượt tầm phân khúc. Xe được nhà sản xuất trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng SmartPlay Pro+ kích thước lớn (lên tới 10,1 inch trên bản cao cấp), hỗ trợ kết nối không dây, hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Clarion, cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Tiện nghi dành cho người lái và hành khách được chú trọng với ghế trước có tính năng thông gió làm mát, sạc điện thoại không dây tích hợp tản nhiệt chủ động, cửa gió điều cho hòa hàng ghế sau kèm cổng sạc USB Type-A/Type-C, cùng thể tích khoang hành lý đạt 318 lít.

Đặc biệt, về an toàn, Baleno trở thành mẫu hatchback đầu tiên trong phân khúc tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS Level 2 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, bên cạnh 6 túi khí tiêu chuẩn.

Về khả năng vận hành, điểm cải tiến quan trọng nhất là việc Maruti Suzuki Baleno 2026 đã thay thế động cơ 4 xi-lanh cũ bằng khối động cơ xăng Z-Series (Z12E) 1.2L, 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên hoàn toàn mới. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 82,9 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm tại 4.500 vòng/phút, tối ưu sức kéo ở dải vòng tua thấp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Khách hàng có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.

Maruti Suzuki Baleno gây chú ý với sự nâng cấp toàn diện cả về vật liệu lẫn công nghệ vượt tầm phân khúc.

Bên cạnh đó, Maruti Suzuki Baleno 2026 còn có phiên bản chạy khí nén thiên nhiên S-CNG cho công suất 69,7 mã lực và mô-men xoắn 101,8 Nm, lần đầu tiên cung cấp thêm tùy chọn hộp số AMT bên cạnh bản số sàn truyền thống. Về hiệu suất nhiên liệu, xe đạt mức tiêu thụ tối ưu lên tới 23,8 km/lít với bản số sàn, 24,77 km/lít với bản AMT và 33,61 km/kg đối với biến thể CNG.

Giá hatchback hạng B Maruti Suzuki Baleno 2026

Theo Tạp chí Kiến thức, với mức giá khởi điểm niêm yết rẻ hơn Hyundai Grand i10, thậm chí chỉ tương đương mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 350i là từ 5,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 161,8 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn) và lên đến 10,09 lakh Rupee (khoảng 272,5 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất), Baleno tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai i20, Toyota Glanza hay Tata Altroz.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.