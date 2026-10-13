Cạnh tranh Air Blade, xe ga 175cc của Piaggio giá 29,5 triệu đồng thiết kế thể thao, màn hình TFT, ABS có gì nổi bật nếu về Việt Nam?

Xe ga 175cc của Piaggio thiết kế thể thao, màn hình TFT, ABS

Bộ đôi xe ga ra mắt thị trường Ấn Độ

Thị trường xe ga tiếp tục đón nhận những sản phẩm đáng chú ý khi thương hiệu Aprilia thuộc tập đoàn Piaggio chính thức công bố giá bán hai mẫu SXR GT 125 và SXR GT 175 tại Ấn Độ.

Điểm hấp dẫn của bộ đôi này nằm ở thiết kế maxi-scooter thể thao, bánh xe 14 inch, động cơ thế hệ mới và những trang bị như màn hình TFT, hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Aprilia SXR GT 125 và SXR GT 175 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế maxi-scooter, vốn là đặc trưng của dòng SXR. Phần đầu xe lớn, yếm trước rộng, kính chắn gió cao và cụm đèn LED ba phần tạo nên diện mạo thể thao, khác biệt so với những mẫu xe tay ga đô thị thông thường.

Thiết kế này không chỉ hướng đến yếu tố thẩm mỹ mà còn mang lại cảm giác che chắn tốt hơn cho người lái khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên những hành trình dài.

Các chi tiết đồ họa trên thân xe được làm mới, giúp tổng thể trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc thiết kế của Aprilia.

SXR GT 125 có ba lựa chọn màu sắc gồm Đen mờ, Azzurro bóng và Trắng bóng. Trong khi đó, SXR GT 175 được cung cấp với các màu Xanh Metallic, Đen mờ và Xanh lá mờ.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống bánh xe. Cả hai mẫu xe ga đều sử dụng vành 14 inch, lớn hơn so với kích thước 12 inch trên các phiên bản SXR 125 và SXR 160 trước đây.

Việc tăng kích thước bánh xe được kỳ vọng giúp khả năng vận hành ổn định hơn, đặc biệt khi đi qua những đoạn đường có bề mặt không bằng phẳng.

Đối với người sử dụng tại Việt Nam, nơi điều kiện giao thông đô thị thường xuyên xuất hiện ổ gà, gờ giảm tốc và những đoạn đường xuống cấp, bánh xe lớn có thể mang lại lợi thế nhất định.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống giảm xóc, trọng lượng xe, lốp và thiết lập khung gầm.

Với thiết kế maxi-scooter, bộ đôi Aprilia mới có thể phù hợp với nhóm khách hàng thích một chiếc xe tay ga thể thao, tư thế ngồi thoải mái và thường xuyên di chuyển cả trong thành phố lẫn ngoại thành.

Động cơ 175cc, màn hình TFT và ABS: Phiên bản nào đáng tiền hơn?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Aprilia SXR GT 125 và SXR GT 175 nằm ở động cơ cùng trang bị an toàn.

Phiên bản SXR GT 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,45cc, công suất tối đa 7,8 kW, tương đương khoảng 10,5 mã lực tại 7.400 vòng/phút.

Mô-men xoắn cực đại đạt 10,4 Nm tại 6.200 vòng/phút. Trong khi đó, SXR GT 175 được trang bị động cơ dung tích 174,7cc thuộc dòng hp-e mới, công suất tối đa 9,76 kW, tương đương khoảng 13,1 mã lực tại 7.200 vòng/phút.

Mô-men xoắn cực đại của phiên bản này đạt 14,14 Nm tại 6.000 vòng/phút. Như vậy, bản 175 mạnh hơn khoảng 25% về công suất và gần 36% về mô-men xoắn so với bản 125, xét theo thông số công bố.

Sự khác biệt này có thể mang lại lợi thế khi tăng tốc, chở thêm người hoặc di chuyển trên những đoạn đường có độ dốc lớn. Cả hai động cơ đều sử dụng cấu hình SOHC, 3 van trên mỗi xi-lanh và hệ thống phun xăng điện tử.

Đáng chú ý, Aprilia cho biết động cơ mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BSVI OBD II Stage B tại Ấn Độ và tương thích với nhiên liệu E20.

Đây là điểm đáng quan tâm trong bối cảnh nhiều thị trường đang thúc đẩy sử dụng xăng pha ethanol nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, khả năng tương thích E20 không đồng nghĩa xe sẽ được phân phối tại Việt Nam hoặc được khuyến nghị sử dụng mọi loại nhiên liệu hiện có trong nước. Người dùng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Về trang bị, SXR GT 175 sử dụng màn hình TFT kích thước 5 inch, trong khi bản 125 có cụm đồng hồ LCD cùng kích thước. Cả hai mẫu xe ga đều trang bị phanh đĩa trước đường kính 220 mm và phanh tang trống phía sau 140 mm.

Đặc biệt, SXR GT 175 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh, trong khi SXR GT 125 sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS.

SXR GT 125 phù hợp với người ưu tiên giá mua thấp

Nếu chỉ xét trên thông số kỹ thuật, bản 175 có thể là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với khách hàng thường xuyên chở hai người hoặc muốn một chiếc xe tay ga đủ sức phục vụ các chuyến đi xa.

Trong khi đó, SXR GT 125 phù hợp với người ưu tiên giá mua thấp, chủ yếu sử dụng trong thành phố và không đặt nặng yêu cầu về hiệu năng.

Giá xe ga 175cc SXR GT 125 và SXR GT 175

Đáng chú ý, Aprilia SXR GT 125 có giá khởi điểm 109.999 rupee, tương đương khoảng 29,5 triệu đồng, trong khi phiên bản SXR GT 175 được bán từ 129.999 rupee, tương đương khoảng 34,8 triệu đồng.

Đây là mức giá khá hấp dẫn nếu xét đến dung tích động cơ và trang bị. Tuy nhiên, các con số trên chỉ là giá quy đổi tại thị trường Ấn Độ, chưa phải giá bán tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Honda Air Blade, Vario và Yamaha NVX đang có sức cạnh tranh mạnh tại thị trường trong nước, sự xuất hiện của bộ đôi Aprilia mới đặt ra câu hỏi liệu Piaggio có thể mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Piaggio Việt Nam sẽ phân phối Aprilia SXR GT 125 và SXR GT 175. Vì vậy, mức giá 29,5–34,8 triệu đồng tại Ấn Độ không thể xem là giá bán dự kiến chắc chắn ở thị trường Việt Nam.

Nếu được đưa về nước, hai mẫu xe sẽ phải cạnh tranh với những sản phẩm đã có vị thế như Honda Air Blade 125, Air Blade 160, Vario 160 và Yamaha NVX.

Với mức chênh lệch quy đổi khoảng 5,3 triệu đồng, phiên bản SXR GT 175 có lợi thế đáng kể về sức mạnh động cơ, màn hình TFT và hệ thống ABS. Giá được quy đổi tham khảo từ rupee Ấn Độ sang đồng Việt Nam, chưa bao gồm chi phí nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Theo bảng giá tham khảo đầu tháng 10/2026, Honda Air Blade 125 đang được một số đại lý chào bán từ khoảng 41,5 triệu đồng, trong khi Air Blade 160 có giá từ khoảng 56 triệu đồng.

Honda Vario 160 có giá tham khảo khoảng 54–60 triệu đồng, tùy phiên bản. Đây đều là những mẫu xe có lợi thế về thương hiệu, hệ thống phân phối và khả năng tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng.

Đặt cạnh các đối thủ, Aprilia SXR GT 175 có điểm mạnh riêng nhờ động cơ gần 175cc, kiểu dáng maxi-scooter và trang bị ABS.

Tuy nhiên, động cơ lớn hơn không đồng nghĩa mẫu xe chắc chắn vận hành vượt trội. Trọng lượng, cách truyền lực, hệ thống giảm xóc và khả năng kiểm soát thân xe đều ảnh hưởng tới trải nghiệm.

Đối với người tiêu dùng, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở giá mua ban đầu mà còn ở chi phí bảo dưỡng, phụ tùng thay thế và khả năng bán lại.

Những mẫu xe Honda hiện có lợi thế về độ phổ biến và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Trong khi đó, Aprilia có thể hấp dẫn khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe tay ga khác biệt, ít gặp trên đường.

Nếu được phân phối chính hãng, chính sách bảo hành và khả năng cung ứng phụ tùng sẽ là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của SXR GT tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.