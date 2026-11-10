'Cánh tay sắt' trở thành tân Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles sẽ rời vị trí và được thay thế bởi Stephen Miller.

Quyết định được đưa ra 3 ngày sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trước khi được bổ nhiệm, Miller giữ chức Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách và cố vấn an ninh nội địa Mỹ.

Sinh năm 1985 tại Santa Monica, bang California, Miller lớn lên trong một gia đình Do Thái có tư tưởng tự do nhưng sớm bộc lộ quan điểm bảo thủ.

Khi học trung học, ông thường xuyên chỉ trích những biểu hiện mà ông cho là thiên về tư tưởng tự do của ban giám hiệu.

Tại Đại học Duke, Miller tiếp tục thể hiện quan điểm này qua các bài bình luận trên báo sinh viên. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, ông làm việc cho nghị sĩ Cộng hòa Michele Bachmann và Thượng nghị sĩ Jeff Sessions.

Năm 2015, Miller gia nhập chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Ông nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng nhờ khả năng truyền tải phong cách và quan điểm của ứng viên Cộng hòa.

Miller cũng là người chấp bút bài phát biểu nhận đề cử của đảng năm 2016. Sau khi ông Trump đắc cử, Miller được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách soạn thảo diễn văn tại Nhà Trắng.

Khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bạo loạn Đồi Capitol xảy ra ngày 6/1/2021, Miller vẫn duy trì sự ủng hộ.

Sau đó, ông thành lập tổ chức America First Legal nhằm phản đối các sáng kiến của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đồng thời phối hợp với các tổng chưởng lý bang thuộc đảng Cộng hòa.

Miller đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa vấn đề nhập cư trở thành trọng tâm chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump.

Trong nhiệm kỳ mới, ông trực tiếp định hình chính sách siết chặt nhập cư, bao gồm trục xuất quy mô lớn và thu hồi quy chế cư trú hợp pháp.

Dù ảnh hưởng có phần suy giảm trong năm nay sau các cuộc biểu tình tại Minnesota liên quan đến chiến dịch truy quét nhập cư, Miller vẫn giữ được sự tin cậy của Tổng thống.

Ông Trump nhận xét Miller "rất giỏi về mặt chính trị" và khẳng định: "Stephen đã đồng hành cùng tôi ngay từ đầu. Cậu ấy hiểu tôi".

Không chỉ đối nội, Miller còn có vai trò trong chiến lược của chính quyền Mỹ đối với Venezuela, bao gồm chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và các cuộc tấn công tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy trên biển Caribe.

Việc bổ nhiệm Miller vào vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng tiếp tục củng cố ảnh hưởng của nhân vật được cựu chiến lược gia Stephen K. Bannon mô tả là "hiện thân tư tưởng của phong trào MAGA".