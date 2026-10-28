'Cánh tay phải' của Mr Pips khai gì về 142kg vàng và khối tài sản hàng trăm tỉ đồng?

Nguồn gốc 142kg vàng bị thu giữ

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ ba phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), người được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Phó Đức Nam, đã khai về quá trình tham gia điều hành hệ thống, nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ và nguyện vọng khắc phục hậu quả vụ án.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối (forex) tại Việt Nam. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, tổ chức hoạt động tư vấn, lôi kéo nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát xác định Ngọ giữ vai trò đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam là những người chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng của 919 bị hại. Riêng Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 339,5 tỉ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, cáo trạng xác định Ngọ sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng và dùng hơn 188,2 tỉ đồng mua 143 miếng vàng nguyên khối nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản, đầu tư và tích lũy tài sản. Với hành vi trên, Lê Khắc Ngọ bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trước bục khai báo, Lê Khắc Ngọ trình bày mong muốn sử dụng toàn bộ tài sản đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, không chỉ đối với phần trách nhiệm của bản thân mà còn hỗ trợ các nhân viên từng làm việc dưới quyền. Bị cáo cho rằng nhiều nhân viên chỉ thực hiện công việc được giao, có vai trò hạn chế trong vụ án nên muốn dùng tài sản của mình để hỗ trợ họ khắc phục hậu quả.

Trước lời trình bày của Lê Khắc Ngọ, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà hỏi: “Bị cáo có đủ tiền không mà đòi đỡ hộ người ta?”. Ngọ khẳng định bản thân có đủ tài sản. Để chứng minh, bị cáo liệt kê các tài sản đang bị cơ quan chức năng thu giữ, trong đó đáng chú ý là khoảng 142kg vàng được phát hiện tại một căn hộ cao cấp của Ngọ ở khu vực Từ Liêm, Hà Nội.

Theo lời khai của Ngọ, số vàng này được cơ quan chức năng định giá khoảng 356 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị xem xét giá trị khối vàng theo giá thị trường hiện tại, cho rằng tổng giá trị có thể vượt 600 tỉ đồng.

Khi HĐXX hỏi về nguồn gốc số vàng, Ngọ khai đây là khoản hoa hồng được nhận trong thời gian tham gia hoạt động của đường dây. Thay vì nhận bằng tiền, bị cáo nhận vàng do hai nhân viên tài vụ của công ty mang đến nhà.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Ngọ cho rằng việc nhận vàng là hình thức thanh toán hoa hồng, không nhằm che giấu hoặc tẩu tán tài sản. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại việc mình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Ngoài số vàng trên, Ngọ còn khai có 4 bất động sản cùng hai ô tô hạng sang mang nhãn hiệu Lamborghini và Porsche đang bị thu giữ.

Bị cáo tiếp tục bày tỏ nguyện vọng sử dụng tài sản để bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại; trường hợp còn dư, xin tự nguyện sung toàn bộ vào công quỹ nhà nước.

Về vai trò điều hành và việc xây dựng hình ảnh “Mr Hunter”

Tiếp tục trả lời HĐXX, Lê Khắc Ngọ khai đã tham gia đầu tư ngoại hối từ năm 2011, từng trải qua nhiều lần thua lỗ trước khi tích lũy được kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Năm 2017, Ngọ quen biết Phó Đức Nam. Đến năm 2019, bị cáo thành lập công ty riêng nhưng chỉ hoạt động khoảng 5 tháng rồi giải thể để tập trung hợp tác với Nam.

Theo lời khai của Ngọ, khi tham gia hệ thống do Nam tổ chức, bộ máy công ty đã có các phòng, ban vận hành. Công việc chủ yếu của bị cáo là tham gia các hội thảo trực tuyến, giới thiệu kiến thức và kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Ngọ khai được bộ phận marketing chuẩn bị sẵn tài liệu, nội dung trình chiếu và kịch bản. Trong các hội thảo qua nền tảng Zoom với sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư, bị cáo trình bày theo những nội dung đã được cung cấp.

Ngọ cho rằng bản thân chỉ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về cơ hội, rủi ro và phương thức đầu tư. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề về việc các sàn giao dịch ngoại hối không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng bị cáo vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu cho nhà đầu tư. Trước nội dung chất vấn này, Ngọ không đưa ra câu trả lời.

Liên quan đến hoạt động của các văn phòng kinh doanh, bị cáo khai bộ phận nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ tiếp cận, tư vấn, ghi nhận thông tin cá nhân, tài khoản và số tiền khách hàng nạp vào hệ thống. Sau đó, thông tin được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục hướng dẫn giao dịch. Ngọ cho rằng từ thời điểm bàn giao, bộ phận kinh doanh không còn quyền can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư. Theo Ngọ, những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch thuộc trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng, không liên quan đến bộ phận kinh doanh do mình quản lý.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

HĐXX cũng xét hỏi Ngọ về việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với biệt danh “Mr Hunter”, thường xuất hiện bên siêu xe, đồng hồ đắt tiền và các tài sản có giá trị lớn.

Ngọ khai, khoảng tháng 5/2024, bộ phận điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bị cáo và Phó Đức Nam xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội nhằm thu hút thêm nhà đầu tư. Theo bị cáo, ban đầu Ngọ không muốn thực hiện nhưng sau đó làm theo yêu cầu. Những hình ảnh, video đăng tải trên Facebook, TikTok được bị cáo cho là do bộ phận điều hành chuẩn bị, dàn dựng theo kịch bản. Về biệt danh “Mr Hunter”, Ngọ cho biết bản thân cũng không rõ ý nghĩa của tên gọi này, chỉ hiểu có thể mang nghĩa là “thợ săn”.

Tại phiên tòa, Lê Khắc Ngọ còn trình bày về quá trình rời Việt Nam sau khi một số người liên quan đến đường dây bị bắt giữ.

Theo lời khai, tháng 5/2025, Ngọ nhận lời mời sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham quan trụ sở một công ty hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Trong thời gian này, khi biết Bùi Trung Đức, một người liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam, bị cơ quan Công an bắt giữ và các văn phòng tại Hà Nội bị khám xét, Ngọ đã di chuyển sang Campuchia.

Bị cáo Ngọ khai sau đó làm việc tại một văn phòng ở Campuchia. Cùng thời điểm, Phó Đức Nam cũng chuyển bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia để tiếp tục hoạt động tại một địa điểm khác, cách văn phòng của Ngọ vài khu nhà.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Khắc Ngọ bị truy nã và được dẫn giải về Việt Nam ngày 13/12/2025, sau khi bị phát hiện trong lúc bị cáo tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Philippines.