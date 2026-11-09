'Cánh tay nối dài' trong chuyển đổi số tại cơ sở

Xã Hòa Tiến duy trì 15 Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân. Ảnh: XUÂN DŨNG

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”

Sau khi sáp nhập thôn, xã Hòa Tiến duy trì 15 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 150 thành viên, phụ trách 15 thôn trên địa bàn. Các tổ trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ thông qua hai mô hình “Gia đình số” và “Mỗi tuần một kỹ năng số”.

Nếu mô hình “Gia đình số” khuyến khích mỗi hộ có ít nhất một thành viên thành thạo công nghệ để hỗ trợ người thân, thì chương trình “Mỗi tuần một kỹ năng số” lại đưa kiến thức đến gần người dân thông qua các lớp học cộng đồng và lớp lưu động tại thôn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dung (thôn Lệ Sơn Bắc) là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình “Gia đình số”. Căn nhà của chị cũng trở thành điểm sinh hoạt, chia sẻ kỹ năng công nghệ cho hội viên phụ nữ và bà con trong khu vực.

Phụ nữ Hòa Tiến hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phụ nữ Hòa Tiến hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phụ nữ Hòa Tiến hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN DŨNG

“Trước đây, tôi chỉ dùng điện thoại để nghe gọi và xem tin tức. Từ khi tham gia mô hình ‘Gia đình số’, tôi cùng các thành viên đã biết cập nhật VNeID, tra cứu thông tin và nhận diện nội dung sai lệch trên mạng xã hội. Bây giờ, tôi còn biết ứng dụng AI để tìm công thức nấu ăn, tra cứu thông tin cần thiết và hỗ trợ con học tập”, chị Dung chia sẻ.

Năm 2026, xã Hòa Tiến triển khai thí điểm mô hình “Công dân số” tại 260 hộ gia đình, hướng tới mục tiêu mỗi hộ có ít nhất một thành viên thành thạo 5 kỹ năng số cơ bản.

Địa phương cũng phối hợp hỗ trợ cài đặt 1.500 chữ ký số cho người dân và doanh nghiệp, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số, từng bước đưa công nghệ vào sinh hoạt cũng như giao dịch thường ngày.

Theo ông Lê Đình Ca, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, địa phương phối hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh tại các thôn và chợ Lệ Trạch tạo lập website, cài đặt phần mềm quản lý bán hàng cũng như mở tài khoản thanh toán.

Tính đến ngày 30/9/2026, đã có 321 hộ kinh doanh tạo lập website thành công, 198 hộ được hỗ trợ cài đặt miễn phí phần mềm quản lý bán hàng và tài khoản thanh toán.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, xã Hòa Tiến phấn đấu đạt trên 90% hộ kinh doanh được tuyên truyền, tiếp cận và đánh giá mức độ chuyển đổi số; hơn 70% hộ đăng ký, sử dụng các nền tảng số phù hợp với nhu cầu hoạt động.

Chuyển đổi số tại địa phương phải gắn với nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của 15 Tổ công nghệ số cộng đồng, Mặt trận và các đoàn thể trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán số, nhận diện lừa đảo và bảo vệ tài khoản. Đồng thời, khuyến khích các hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, hóa đơn điện tử và AI phù hợp. Ông Lê Đình Ca, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến

Tại phường Hòa Khánh, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Chơn Tâm 7 cùng ông Lương Hồng Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố Chơn Tâm 7 và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng khu dân cư đã có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng từ sáng sớm.

Trong đợt cao điểm cập nhật, làm sạch dữ liệu khu dân cư, toàn bộ ban điều hành gồm 15 người tập trung hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục khai báo.

Ông Nguyễn Văn Hùng (tổ dân phố Chơn Tâm 7) được các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ tận tình, giúp hoàn thành thủ tục trong thời gian ngắn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân Tổ dân phố Chơn Tâm 7 (bìa trái) được Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cập nhật thông tin hộ gia đình. Ảnh: XUÂN SƠN

Cùng thời điểm, đại diện Chi bộ, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến tận nhà cụ Phạm Thúy Liễu (84 tuổi) để hỗ trợ cập nhật thông tin hộ gia đình, đồng thời phổ biến các công tác sắp triển khai tại địa phương.

Bà Liễu xúc động chia sẻ: “Các cháu rất nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành cập nhật thông tin. Với người lớn tuổi, đi lại khó khăn và ít dùng điện thoại như tôi, việc này hết sức thiết thực”.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại Tổ dân phố Chơn Tâm 7 làm việc ngày cuối tuần và các buổi tối để hỗ trợ người dân liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN SƠN

Tổ công nghệ số cộng đồng tại Tổ dân phố Chơn Tâm 7 hỗ trợ người dân liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN SƠN

Thông tin của người dân được Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID. Ảnh: XUÂN SƠN

Tổ công nghệ số cộng đồng tại Tổ dân phố Chơn Tâm 7 làm việc ngày cuối tuần và các buổi tối để hỗ trợ người dân liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN SƠN

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Chơn Tâm 7 cho biết khu vực hiện có 600 hộ dân, đa số là lao động phổ thông. Do đó, Tổ công nghệ số cộng đồng phải tranh thủ tối đa thời gian, túc trực tại nhà sinh hoạt cộng đồng vào tất cả các buổi tối trong tuần và hai ngày cuối tuần để hỗ trợ bà con.

Từ tháng 7/2026, phường Hòa Khánh triển khai sắp xếp lại các khu dân cư, đồng thời kiện toàn 52 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 52 tổ dân phố với tổng cộng 260 thành viên.

Theo bà Trịnh Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Khánh, trong năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các Tổ công nghệ số cộng đồng kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Lực lượng này tích cực phổ biến về khoa học, chuyển đổi số, Đề án 06, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia..., góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của địa phương.

[VIDEO] - Phường Hòa Khánh phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng:

Nòng cốt trong chuyển đổi số

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, đánh giá: “Thời gian qua, các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân. Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tính đến tháng 10/2026, toàn thành phố có 1.491 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.491 thôn, tổ dân phố, với tổng số 11.385 thành viên.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhận định, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy hiệu quả vai trò lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ tích cực tuyên truyền, trang bị kỹ năng số cơ bản cho cộng đồng dân cư, trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc đưa chuyển đổi số đến từng người dân.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng đã trở thành lực lượng nòng cốt triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Ảnh: XUÂN SƠN

Các nội dung hỗ trợ bao gồm: truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cài đặt và khai thác các nền tảng dùng chung của thành phố như ứng dụng di động Da Nang Smart City, Cổng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số; thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử; bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng và ứng dụng công nghệ AI...

Theo bà Quyên, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho lực lượng này. Hiện nay, theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2027, mỗi tổ được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.

Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục là sự kết nối, là động lực để hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số” của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu nâng mức hỗ trợ lên 600.000 đồng/tháng, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ. Trọng tâm là bổ sung nhân sự có chuyên môn về công nghệ thông tin, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho các thành viên.

Thành phố cũng sẽ lan tỏa và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả tại xã, phường; đồng thời đổi mới phương pháp đánh giá, hướng đến số lượng người dân thực tế được hỗ trợ và kết quả cụ thể của từng hoạt động.