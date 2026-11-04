Cánh tay nối dài giữ bình yên từ cơ sở

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an xã Thọ Ngọc tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

Khoảng 10 giờ mỗi ngày, khi tiếng trống tan học tại phân hiệu 3 thuộc Trường Tiểu học Quảng Bình vang lên, ông Uông Ngọc Khánh, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn Điền Vượng, xã Quảng Bình, cùng các thành viên lại có mặt trước cổng trường. Người hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng vị trí, người nhắc nhở giữ lối đi thông thoáng, giúp học sinh ra về an toàn. Công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy đã trở thành việc làm quen thuộc, góp phần giữ gìn trật tự giao thông tại khu vực trường học.

Công việc của ông Khánh và các thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Điền Vượng không chỉ diễn ra ở cổng trường vào giờ cao điểm. Họ thường xuyên nắm bắt tình hình trong thôn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, phối hợp với lực lượng chức năng và tổ hòa giải để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh. Bằng sự gần gũi, am hiểu hoàn cảnh từng gia đình và tinh thần trách nhiệm, nhiều vụ việc được tháo gỡ từ sớm, hạn chế nguy cơ trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Ở xã Thọ Ngọc, công việc của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cũng bắt đầu từ những việc cụ thể. Tại thôn Quần Tín, ông Lê Đức Thắng, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn, cùng 4 thành viên trong tổ thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình dân cư và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Thôn Quần Tín có 505 hộ dân với 1.904 nhân khẩu, trong đó có 5 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để giúp những trường hợp này sớm ổn định cuộc sống, tổ bảo vệ ANTT phối hợp với chi bộ, chính quyền và các lực lượng liên quan thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, động viên họ chấp hành tốt quy định của pháp luật, từng bước hòa nhập cộng đồng. Theo ông Thắng, việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù không chỉ dừng lại ở sự thăm hỏi, động viên, mà còn cần sự kiên trì, thấu hiểu và phối hợp của nhiều phía. Khi được quan tâm đúng lúc, có điều kiện ổn định cuộc sống và nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực làm lại cuộc đời, hạn chế nguy cơ tái phạm. Hiện nay, các trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều có cuộc sống ổn định, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Đình Thanh, Phó trưởng Công an xã Thọ Ngọc, cho biết: “Toàn xã hiện có 11 tổ bảo vệ ANTT với 54 thành viên. Lực lượng này phối hợp với công an xã nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tuần tra, phòng ngừa tội phạm và tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh. Nhờ bám sát cơ sở, am hiểu địa bàn và có mối quan hệ gần gũi với người dân, các thành viên có điều kiện phát hiện thông tin từ sớm, hỗ trợ lực lượng công an xử lý vụ việc kịp thời”.

Điển hình vào trưa 26/7/2026, chị Nguyễn Thị Giang ở xã Thượng Ninh, trình báo bị mất một máy tính xách tay Dell và một quạt sạc tại khu nhà trọ ở thôn Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc. Tiếp nhận thông tin, tổ bảo vệ ANTT thôn nhanh chóng báo cáo công an xã, phối hợp bảo vệ hiện trường và cung cấp thông tin phục vụ xác minh. Qua nắm tình hình, tổ bảo vệ ANTT thôn còn ghi nhận một trường hợp khác bị mất tiền tại cùng dãy trọ. Những thông tin kịp thời đã góp phần giúp lực lượng công an làm rõ vụ việc, thu hồi và trao trả toàn bộ tài sản cho người bị hại.

Tính đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 1.933 tổ bảo vệ ANTT với 8.244 thành viên. Trong quý 3/2026, lực lượng đã cung cấp 727 tin báo, hỗ trợ công an cấp xã giải quyết 695 vụ việc; tham gia hỗ trợ 174 vụ việc về phòng cháy, chữa cháy và 74 lượt cứu nạn, cứu hộ; phối hợp thực hiện 25.402 lượt tuần tra, phát hiện 362 vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia 1.815 lượt hướng dẫn, phân luồng giao thông; 7.067 lượt tuyên truyền pháp luật; xây dựng 41 mô hình tự quản về ANTT và vận động Nhân dân giao nộp gần 600 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, việc nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng sẽ tạo nền tảng để mỗi thành viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững ổn định và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.