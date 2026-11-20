Trong hệ thống tổ chức thực hiện TDCS, các tổ TK&VV chính là cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với người dân. Thông qua mạng lưới tổ TK&VV, các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi được tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đây cũng là nơi người dân được hướng dẫn về điều kiện, thủ tục vay vốn, tham gia bình xét cho vay, gửi tiết kiệm và theo dõi quá trình sử dụng vốn.

Bà Lê Thị Hương Sơn - Tổ trưởng tổ TK&VV tổ dân phố Nghĩa An, phường Nghĩa Lộ đã gắn bó nhiều năm với công việc “vác tù và hàng tổng” này. Động lực lớn nhất của bà không phải là những tấm giấy khen mà chính là cuộc sống của các tổ viên từng ngày đổi thay. “Sự quan tâm của NHCSXH và UBND phường Nghĩa Lộ đã giúp các tổ viên tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Nhờ đó, đời sống của các tổ viên trong tổ ngày càng được nâng lên. Nhiều người đã làm được nhà ở khang trang, có việc làm và thu nhập ổn định”, bà Sơn chia sẻ.

Theo số liệu của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, toàn tỉnh hiện có 4.012 tổ TK&VV. Trong đó, 3.904 tổ được xếp loại tốt, chiếm 97,3%; 76 tổ xếp loại khá, chiếm 1,9%; 32 tổ xếp loại trung bình, chiếm 0,8% và không có tổ xếp loại yếu. Đáng chú ý, có 3.890 tổ, chiếm 97% tổng số tổ không có nợ quá hạn. Đây là kết quả phản ánh chất lượng hoạt động của mạng lưới tổ TK&VV, đồng thời cho thấy vai trò của công tác quản lý, giám sát và đôn đốc thu hồi nợ tại cơ sở.

Tỷ lệ tổ TK&VV loại tốt cao là minh chứng của sự phối hợp giữa NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và ban quản lý các tổ TK&VV, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người tổ trưởng. Bởi chất lượng hoạt động của tổ gắn liền với việc thực hiện nghiêm quy ước, quy chế, duy trì sinh hoạt định kỳ và theo dõi sát sao tình hình sử dụng vốn của từng thành viên. Họ là người điều hành các cuộc họp, nắm nhu cầu vay vốn, phối hợp bình xét đối tượng thụ hưởng, đôn đốc các thành viên thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả lãi. “Trước khi được vay vốn, chúng tôi tổ chức họp bình xét. Sau khi các hộ được giải ngân vốn vay, tổ trưởng tổ TK&VV cùng các tổ chức hội đến kiểm tra các mô hình, đảm bảo các hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Đào - Tổ trưởng Tổ TK&VV tổ dân phố số 10, phường Văn Phú cho biết.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý và nâng cao chất lượng TDCS, việc củng cố hoạt động của các tổ TK&VV, nâng cao năng lực cho đội ngũ tổ trưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng tín dụng, gắn với rà soát, kiện toàn mạng lưới tổ TK&VV phù hợp với địa bàn thôn sau sắp xếp, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi.

Cùng với đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ban quản lý tổ TK&VV về kỹ năng bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, quản lý vốn và khai thác, thực hành các giao dịch trên tiện ích, ứng dụng quản lý TDCS. Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hoạt động TDCS ngày càng mở rộng, đòi hỏi đội ngũ tổ trưởng không chỉ nắm chắc quy trình nghiệp vụ mà còn phải từng bước thích ứng với phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ trong công việc.

Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của ngân hàng và các tổ chức nhận ủy thác, sự chủ động, trách nhiệm của từng tổ trưởng tổ TK&VV có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng TDCS tại cơ sở. Đội ngũ tổ trưởng chính là những người góp phần duy trì dòng vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân. Từ những cuộc họp tổ ở thôn, bản đến việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, mỗi việc làm trách nhiệm của họ đều góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách tín dụng ưu đãi.

Tại phiên họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh khẳng định, các tổ trưởng tổ TK&VV là những người luôn tận tụy tại cơ sở, là cầu nối truyền tải vốn chính sách và cần được kịp thời biểu dương.

Phát huy vai trò của đội ngũ tổ trưởng tổ TK&VV không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV mà còn góp phần bảo đảm nguồn vốn chính sách được quản lý an toàn, sử dụng hiệu quả, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

9 tháng năm 2026, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.586 tỷ đồng, giải ngân cho 32.172 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đạt 12.758 tỷ đồng với 156.408 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi.