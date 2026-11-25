Góp phần bảo đảm chất lượng tín dụng, Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai phát huy vai trò của 197 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) – cầu nối giữa ngân hàng với người dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai thực hiện giao ban tháng 11 với đại diện các hội, đoàn thể, tổ trưởng tổ TK&VV tại xã Thần Sa.

Đều đặn ngày 17 hằng tháng, 7 tổ trưởng tổ TK&VV thuộc Điểm giao dịch xã La Hiên 1 (xã La Hiên) có mặt tại Nhà văn hóa xóm Cúc Đường để giao dịch với cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai.

Nhờ phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, cùng sự sâu sát của đội ngũ tổ trưởng tổ TK&VV, việc tiếp cận vốn vay, trả lãi và gửi tiết kiệm hằng tháng của bà con trở nên đơn giản, thuận tiện.

Gia đình chị Lương Thị Thu Mây (xóm Cúc Đường, xã La Hiên) mong muốn được được vay thêm vốn tín dụng đế mở rộng sản xuất.

Chị Lương Thị Thu Mây, xóm Cúc Đường, xã La Hiên, chia sẻ: Gia đình tôi đang vay NHCSXH Võ Nhai 150 triệu đồng vốn sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Do khâu bình xét cho vay, hướng dẫn hồ sơ thực hiện công khai tại xóm nên bà con rất yên tâm; việc trả lãi hằng tháng nay cũng thực hiện qua tài khoản trên điện thoại nên khá thuận lợi.

Tại xóm Cúc Đường, xã La Hiên, chị Nguyễn Thị Giang đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ TK&VV từ năm 2019, hiện quản lý 51 tổ viên với dư nợ 5,8 tỷ đồng. Chị Giang chia sẻ: Tổ viên đông, dư nợ lớn đòi hỏi tôi phải thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn để đề xuất giải ngân kịp thời. Trước kỳ nộp lãi hằng tháng, tôi đều nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đôn đốc những hộ khó khăn để người vay chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Tổ trưởng Tổ TK-VV, hộ ông Hoàng Văn Chinh, xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, đã mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi.

Đối với những địa bàn cách trở như xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, việc quản lý vốn của tổ trưởng tổ TK&VV vất vả hơn. Theo chị Đồng Thị Phương, Tổ trưởng tổ TK&VV xóm Kim Sơn: Xóm có 106 hộ nhưng hiện mới có 37 hộ vay, với dư nợ hơn 2,6 tỷ đồng.

Tại các cuộc họp, tôi đều phổ biến các chương trình tín dụng của NHCSXH đến người dân. Hộ nào có nhu cầu, đủ điều kiện, tôi luôn sẵn lòng hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện bình xét đúng quy trình, giúp các hộ có thêm sinh kế.

Để bảo đảm công khai, dân chủ và giữ chất lượng tín dụng ở mức cao (tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm khoảng 0,02%/ tổng dư nợ, 5/7 xã không có nợ quá hạn), việc bầu tổ trưởng luôn được thực hiện nghiêm túc tại hội nghị tổ viên, với ít nhất 2/3 tổ viên nhất trí, chọn người đủ năng lực, tâm huyết.

Các cuộc họp bình xét cho vay có sự tham gia chỉ đạo của hội cấp xã và giám sát của trưởng xóm, nhằm tránh cho vay sai đối tượng. Phòng Giao dịch NHCSXH cũng phối hợp với các hội, đoàn thể tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn tổ hoạt động kém hiệu quả. Nhờ đó, qua chấm điểm, đánh giá chất lượng hằng tháng có khoảng 98% số tổ đạt loại tốt, số còn lại đạt khá hoặc trung bình.

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc PGD NHCSXH Võ Nhai, cho biết: Tính đến tháng 11-2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai đạt gần 744 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội tại 7 xã đạt trên 741 tỷ đồng, với gần 8.200 hộ vay, chiếm 99,7% tổng dư nợ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã sáp nhập từ 252 tổ xuống còn 197 tổ TK&VV, tại 76 xóm. Việc bàn giao hồ sơ, sổ sách đầy đủ giúp hoạt động của các tổ thông suốt, bảo đảm quyền lợi tổ viên.

Thực tế cho thấy, tại 7 xã miền núi do Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai quản lý vẫn còn những trăn trở khi dư nợ bình quân của người vay còn thấp so với mức tối đa (hiện đạt 76 triệu đồng/mức tối đa là 100 triệu đồng) do nhiều người dân có tâm lý ngại rủi ro nên chưa mạnh dạn đầu tư.

Thời gian tới, cùng với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV sau sáp nhập, sự tận tâm của đội ngũ tổ trưởng trong phổ biến chính sách, bình xét công khai, đôn đốc và hỗ trợ người vay sẽ tiếp tục là điểm tựa để bà con mạnh dạn phát triển sinh kế, nâng cao đời sống.