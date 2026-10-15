“Cánh tay nối dài” của Công an xã Hữu Lũng

Là lực lượng trực tiếp sinh sống, làm việc tại địa bàn dân cư, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có điều kiện nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, xóm. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng đã phối hợp với Công an xã tổ chức 650 lượt tuần tra ban đêm, qua đó phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật từ cơ sở.

Điển hình, rạng sáng ngày 7/5/2026, trong quá trình phối hợp với Công an xã thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí Nghiêm Huy Thành – Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Sơn Hà, xã Hữu Lũng cùng các thành viên tổ ANTT thôn đã phát hiện đối tượng Nông Văn Hoàn, sinh năm 2007, trú tại thôn Đầu Cầu 1, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô đang trên đường tẩu tán tài sản. Khi nhận thấy đối tượng Hoàn có biểu hiện nghi vấn đồng chí Nghiêm Huy Thành cùng các đồng chí Công an xã đã dừng xe kiểm tra. Sau đó đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của lực lượng ANTT cơ sở xã Hữu Lũng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong những sự kiện quan trọng của địa phương, lực lượng ANTT ở cơ sở luôn sát cánh cùng Công an xã. Từ bảo vệ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Chợ Mẹt, Đêm hội Trăng rằm trên địa bàn xã..., những người “gác bình yên” nơi cơ sở luôn âm thầm góp sức để các sự kiện diễn ra an toàn, thuận lợi.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở giúp đỡ Nhân dân trong bão lũ

Đặc biệt, trong những đợt mưa lũ, thiên tai, khi nhiều khu vực bị ngập úng, lực lượng ANTT ở cơ sở đã không quản khó khăn, hiểm nguy, phối hợp cùng Công an xã hỗ trợ Nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Với phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân”, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực sự là những “cánh tay nối dài” của Công an xã Hữu Lũng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở.

Đằng sau mỗi ca tuần tra trong đêm, mỗi vụ việc được kịp thời phát hiện, mỗi người dân được hỗ trợ trong lúc khó khăn là sự tận tụy, trách nhiệm của những con người bình dị đang ngày đêm góp sức giữ bình yên từ mỗi thôn, xóm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.