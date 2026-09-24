“Cánh tay nối dài” của cấp ủy ở cơ sở

Những ngày đầu tháng 9, tại phường Yên Bái, các thành viên tổ tham mưu công tác nội chính vẫn duy trì việc xuống địa bàn dân cư, gặp gỡ cán bộ tổ dân phố, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ những phản ánh về an ninh, trật tự, tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng đến đơn thư kiến nghị hay các dấu hiệu tiêu cực trong thực thi công vụ đều được cập nhật, tổng hợp thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Thơm ở tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1 cho biết, mỗi khi địa bàn phát sinh vấn đề, người dân chỉ cần phản ánh là các thành viên của tổ tham mưu công tác nội chính nhanh chóng có mặt để nắm, xác minh và tham mưu hướng giải quyết. Nhờ đó, nhiều vụ việc được xử lý từ sớm, hạn chế phát sinh phức tạp.

Thực tế cho thấy, hiệu quả lớn nhất của mô hình là khả năng phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở. Những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được hòa giải kịp thời; những kiến nghị, phản ánh của người dân được tiếp nhận và giải quyết từ đầu; các nguy cơ phát sinh "điểm nóng" được nhận diện sớm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Không chỉ ở đô thị, mô hình cũng đang phát huy hiệu quả tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tại xã Bảo Hà, nơi có địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, công tác nắm tình hình cơ sở luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Phạm Thành Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ tham mưu công tác nội chính xã Bảo Hà, mục tiêu của tổ là bảo đảm mọi thông tin liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được cập nhật đến từng thôn, bản. Mỗi thành viên được phân công phụ trách địa bàn cụ thể, chủ động theo dõi, phát hiện và tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Đến nay, 99/99 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ tham mưu công tác nội chính. Đây là kết quả quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo nên mạng lưới tham mưu thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Theo ông Tạ Đức Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, việc thành lập các tổ tham mưu là chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bởi xã, phường hiện nay là cấp trực tiếp giải quyết nhiều công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng là nơi những vấn đề về an ninh, trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thường phát sinh sớm nhất.

Tổ tham mưu công tác nội chính có thể khái quát bằng ba từ: “nắm - dự báo - tham mưu”, nhưng yêu cầu đặt ra phải ở mức cao hơn là “nắm chắc, dự báo sớm và tham mưu trúng”.

Tổ không chỉ là đầu mối thu thập thông tin mà còn có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, dự báo khả năng diễn biến của vụ việc, từ đó tham mưu cấp ủy những giải pháp phù hợp.

Điều đáng chú ý là tổ tham mưu công tác nội chính không phải là cơ quan chuyên môn mới, mô hình hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không làm tăng đầu mối tổ chức hay biên chế. Chức năng cốt lõi là tổng hợp, phối hợp và tham mưu, bảo đảm không chồng chéo với nhiệm vụ của công an, chính quyền, cơ quan kiểm tra hay các cơ quan tư pháp.

Từ thực tiễn hoạt động, các tổ tham mưu công tác nội chính đang từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của cấp ủy ở cơ sở. Quan trọng hơn, mô hình đang tạo thêm "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.