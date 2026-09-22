Canh Tân trồng trên 183 ha cây thạch đen

Trong đó, trên 25 ha được trồng trên đất ruộng, 158 ha trồng trên đất nương. Toàn xã có 390 hộ tham gia trồng thạch đen, tập trung tại 5 xóm: Kéo Quý, Cẩu Lặn, Nà Pò, Bản Tuồm và Nà Mèng.

Trưởng xóm và các thành viên Hợp tác xã Nà Pò kiểm tra cây thạch đen sau thu hoạch.

Hiện nay, lá thạch đen khô được thu mua với mức giá khác nhau tùy theo vùng sản xuất. Thạch trồng trên đất ruộng được thu mua khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, thạch trồng trên đất nương có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo định hướng phát triển cây thạch đen giai đoạn 2026 - 2030, xã phấn đấu xây dựng vùng nguyên liệu đạt 250 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng 1.800 tấn. Tiếp tục gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm thạch đen, góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người dân và phát triển nông nghiệp xã theo hướng bền vững, lâu dài.