Canh tác nhà lưới mang lại hiệu quả kép

Mô hình sản xuất dưa Kim Hoàng Hậu trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Nga Sơn.

Tại xã Nga Sơn, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rau quả sạch ngày càng tăng, anh Mai Văn Mạnh đã mạnh đầu tư xây dựng 2ha nhà màng để trồng dưa Kim Hoàng Hậu và hoa theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngay từ khâu chuẩn bị, toàn bộ quy trình sản xuất được anh xây dựng theo tiêu chí hạn chế tối đa hóa chất, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng các biện pháp canh tác thân thiện với môi trường. Anh Mạnh chia sẻ: “Hệ thống khung, lưới bao quanh giúp hạn chế côn trùng, sâu bệnh xâm nhập, giảm tác động của mưa lớn, gió mạnh và một số điều kiện thời tiết bất lợi. Nhờ đó, cây trồng có điều kiện sinh trưởng ổn định, hạn chế thiệt hại, đồng thời nâng cao khả năng cho thu hoạch quanh năm. Trong nhà màng, tôi cũng dễ dàng lắp đặt được hệ thống tưới phun tự động, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh, kiểm soát lượng nước, phân bón”. Thực tiễn sản xuất cho thấy, trong những thời điểm diễn biến thời tiết cực đoan, vườn dưa của gia đình anh vẫn sai quả, chất lượng ổn định. Sau nhiều lứa dưa được xuất bán, anh Mạnh nhận thấy, canh tác trong nhà màng không chỉ mang lại sự chủ động trong quá trình sản xuất, dễ dàng áp dụng khoa học - kỹ thuật, giảm chi phí nhân công, hiệu quả kinh tế vượt trội từ 2,5 đến 3 lần trở lên so với sản xuất nông nghiệp thông thường mà còn cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Bên cạnh mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà màng, trồng hoa trong nhà lưới hiện cũng đang được nhân rộng tại nhiều xã như Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Xuân Du... Anh Đào Văn Nam, xã Thiệu Hóa, cho biết: “Tuy vốn đầu tư làm nhà lưới cao nhưng thuận lợi cho người trồng trong việc chăm sóc hoa, không để côn trùng xâm nhập, giảm tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoa phát triển đồng đều, đạt chất lượng về màu sắc, tỷ lệ hoa đẹp chiếm đến 90%... Bên cạnh đó, tôi có thể chủ động xây dựng lịch thời vụ trồng với nhiều loại hoa khác nhau, đáp ứng nhu cầu thị trường theo từng thời điểm, nhất là dịp lễ, tết khi giá bán cao”. Để nâng cao năng suất, chất lượng hoa, anh Nam còn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, quy trình chăm sóc khép kín và được giám sát tự động thông qua các ứng dụng công nghệ mới và tự động hóa. Điều này đã giúp anh tiết giảm chi phí thuê nhân công, từ đó lợi nhuận có thể cao gấp 2 đến 3 lần so với canh tác hoa truyền thống.

Theo ông Lê Cao Quý, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Hóa: “Toàn xã hiện đang duy trì 6,2ha nhà màng, nhà lưới và đang hoàn thiện thêm 15.000m2. Với một địa phương có tiềm năng sản xuất nông nghiệp, phương thức sản xuất này không những mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường. Việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí; bảo vệ sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng”.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 230ha rau, củ, quả và 200ha trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Lê Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh: “Phương thức sản xuất này đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tương đối nhiều, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn sâu bệnh nếu thiết kế, thông gió và vệ sinh không bảo đảm; nhiệt độ, độ ẩm bên trong có thể tăng cao; hệ thống màng, lưới cũng cần được kiểm tra, sửa chữa thường xuyên để duy trì hiệu quả bảo vệ cây trồng. Do đó, cùng với khuyến khích người dân đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương cần quan tâm chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, quản lý dịch hại tổng hợp và sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn”.