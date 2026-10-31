Canh tác lúa theo hướng xanh, bền vững

Tại mô hình thực hiện ở thôn Lủ, giống lúa lai 3 dòng SYN 12 được đưa vào sản xuất trên diện tích khoảng 1.500 m². Qua theo dõi trong quá trình sinh trưởng, giống SYN 12 có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng đẻ nhánh khá, số bông nhiều, hạt chắc và khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Đặc biệt, chất lượng gạo được đánh giá dẻo, ngon cơm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Qua kiểm tra thực tế tại mô hình, năng suất vụ mùa của SYN 12 ước đạt từ 6,8 - 7 tấn/ha. Đây là kết quả khả quan, cho thấy giống lúa có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện sản xuất tại địa phương, đồng thời có tiềm năng góp phần nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích.

Vụ hè thu, gia đình ông Nguyễn Quốc Huy ở thôn Lủ tiên phong trồng thử nghiệm 5 kg giống lúa SYN 12. Ông Huy chia sẻ: “Qua thực tế đồng ruộng, tôi thấy giống lúa này ít mắc bệnh đạo ôn, bạc lá; lúa được bông, hạt chắc mẩy. Khi canh tác giống này, chúng tôi tạo lập được thói quen quan sát đồng ruộng, cây trồng ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”.

Cùng với SYN 12, mô hình giống SYN 112 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cũng được thực hiện tại thôn Võ Lao. Ông Nguyễn Văn Tước - Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Võ Lao cho biết: “Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường được đặt song hành. Đối với cây lúa, việc sử dụng giống phù hợp, rút ngắn thời gian sinh trưởng, nâng cao năng suất và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm áp lực đầu vào, hạn chế những tác động không cần thiết đến đồng ruộng. Việc thử nghiệm đưa giống mới vào canh tác ở Võ Lao như giống lúa lai 3 dòng SYN 12 và SYN 112 khẳng định địa phương luôn quan tâm đến việc mở hướng sản xuất lúa theo hướng canh tác xanh, bền vững”.

Theo hướng canh tác mà Syngenta đang thúc đẩy, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cần được gắn với sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, theo dõi đồng ruộng thường xuyên và ưu tiên các giải pháp quản lý cây trồng hiệu quả. Người dân chủ động phát hiện sâu bệnh, sử dụng đúng loại, đúng thời điểm và đúng liều lượng khi cần thiết; sản xuất vừa bảo đảm năng suất, vừa góp phần bảo vệ đất, nguồn nước và hệ sinh thái đồng ruộng.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, canh tác lúa theo hướng bảo vệ môi trường không phải là giảm mọi loại vật tư đầu vào một cách cơ học, mà là sử dụng đúng và hiệu quả hơn. Mỗi quyết định trên đồng ruộng, từ lựa chọn giống, thời điểm gieo cấy, chăm sóc đến quản lý sâu bệnh, đều hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm năng suất, vừa hạn chế những tác động không cần thiết đến môi trường.

Đây cũng là điểm cốt lõi trong cách canh tác lúa mà Syngenta đang triển khai: kết hợp giống, kỹ thuật và quản lý cây trồng để tối ưu hóa quá trình sản xuất. Hiệu quả của mô hình vì thế không chỉ được nhìn bằng số tấn thóc thu được trên một đơn vị diện tích, mà còn ở khả năng sử dụng hợp lý nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, duy trì sức khỏe đất và giảm tác động tới hệ sinh thái.

Việc thử nghiệm, đánh giá các giống lúa như SYN 12 và SYN 112 vì vậy có ý nghĩa thiết thực. Những kết quả thu được từ thực tế sản xuất là cơ sở để ngành chuyên môn và người dân tiếp tục đánh giá, lựa chọn giống phù hợp, đồng thời từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.