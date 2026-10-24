Cánh sóng niềm tin

Gieo niềm tin yêu trên sóng

Ngày 30-10-1976, Đài Phát thanh Hà Tuyên chính thức ra đời, mở đầu hành trình phát thanh trên địa bàn miền núi, biên giới rộng lớn. Buổi đầu thành lập, Đài chỉ có 20 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 3 kỹ sư. Giữa điều kiện thiếu thốn, đội ngũ vừa học vừa làm để xây dựng các chương trình phát thanh. Phía sau cánh sóng là những câu chuyện thầm lặng của sự tận hiến. Vợ chồng ông Bàn Hồng Tâm, bà Triệu Thị Hoàn - những phát thanh viên tiếng Dao đầu tiên (nay nghỉ hưu tại phường Minh Xuân) đã dành trọn tâm huyết cho từng trang biên dịch, từng lời đọc. Bà Hoàn kể: “Có những lúc vừa chăm con nhỏ, tôi vừa tranh thủ thời gian biên dịch bản tin. Băng cối bị lỗi thì kiên nhẫn thu lại, mỗi lời đọc trên sóng đều phải cẩn trọng. Qua mỗi bản tin, chương trình, tôi chỉ mong tiếng mẹ đẻ giúp đồng bào Dao dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gần gũi hơn với đời sống”.

Nhóm tác giả Mai Đức Thông, Tăng Thị Hà, Hoàng Thị Minh Phương, Chu Thị Ngọc Bích, Ma Thị Lắm và Đồng Quyết Thắng xuất sắc giành giải B giải Diên Hồng năm 2026.

Giai đoạn 1978 - 1983, mạng lưới truyền thanh được mở rộng từ tỉnh đến cơ sở, đưa thông tin đến nhiều bản làng vùng cao, biên giới. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989), phát thanh trở thành kênh thông tin kết nối hậu phương với tuyến đầu. Từng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới ở Xín Mần, cựu chiến binh Trần Ngọc Cảnh, xã Thái Bình kể: “Chiếc đài VEF 206 khi ấy là tài sản vô giá của người lính chúng tôi. Giữa những ngày bám chốt, nó mang tin tức từ hậu phương, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững lòng bảo vệ từng tấc đất biên cương”.

Nhịp cầu số không biên giới

Từ những máy phát còn đơn sơ buổi đầu đến sóng vệ tinh và các nền tảng số, phát thanh Tuyên Quang không ngừng đổi mới để đến gần hơn với công chúng. Phương tiện truyền dẫn thay đổi, nhưng tinh thần lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ vẫn xuyên suốt trong mỗi bản tin, chương trình phát sóng.

Tháng 10-1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành Hà Giang và Tuyên Quang. Đội ngũ phát thanh được phân về hai tỉnh, tiếp tục gây dựng hoạt động trên từng địa bàn. Tại Tuyên Quang, cùng với thời lượng phát sóng ngày càng tăng, hạ tầng truyền dẫn cũng được đầu tư, hiện đại hóa. Cột ăng-ten dây néo cao 60m được thay bằng tháp tự đứng cao 125m; các máy phát sóng ngắn, sóng trung dần nhường chỗ cho máy phát FM, mở rộng vùng phủ sóng. Phát thanh tiếp tục hiện diện trên Internet và vệ tinh Vinasat, đưa thông tin quê hương vượt khoảng cách địa lý, đến với người nghe trong và ngoài nước.

Ê-kíp của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp sản xuất chương trình phát thanh.

Đặc biệt, tháng 7-2025, Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất, đưa đội ngũ báo chí hai địa phương trở về chung một mái nhà sau hơn ba thập kỷ chia tách. Trên không gian phục vụ rộng lớn, từ vùng căn cứ địa ATK đến dải biên cương, các chương trình phát thanh tiếp tục kết nối những cộng đồng dân cư bằng thông tin gần gũi, thiết thực.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng, cách làm chương trình cũng đổi mới để chủ động tìm đến công chúng. Chương trình “Chào ngày mới” phát trực tiếp trên trang Facebook của Tuyên Quang TTV, cập nhật thông tin thời tiết, giao thông, điểm báo và những vấn đề đáng chú ý vào đầu ngày. Ứng dụng TTV ON giúp thính giả nghe phát thanh trực tuyến trên điện thoại thông minh; các chương trình phát thanh trên YouTube giúp thính giả dễ dàng nghe lại vào thời điểm thuận tiện. Đặc biệt, ngày 18-6-2026, kênh Podcast trên Báo Tuyên Quang Online ra mắt, mở thêm lựa chọn tiếp nhận nội dung theo nhu cầu. Từ khung giờ quen thuộc đến cách nghe linh hoạt, phát thanh từng bước hòa vào nhịp sống đương đại nhưng vẫn giữ sự gần gũi với công chúng.

Thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng từng chương trình phát thanh.

Với chị Nguyễn Thị Nga, người con xã Trung Sơn hiện đang sống tại bang Texas (Mỹ), những phương thức tiếp nhận mới giúp chị giữ liên hệ thường xuyên với quê nhà. Chị bộc bạch: “Dù cách quê hương nửa vòng trái đất, nhưng mỗi lần nghe giọng đọc thân quen trên ứng dụng TTV ON, tôi vẫn thấy gần gũi như đang ở nhà. Nhờ sóng phát thanh, quê hương luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi, để đi xa bao lâu vẫn thấy mình gắn bó”.

Bản lĩnh trên từng cánh sóng

Suốt nửa thế kỷ qua, phát thanh Tuyên Quang đã in dấu trong từng chặng đường phát triển của quê hương, từ những ngày đầu mở sóng đến hành trình đổi mới hôm nay. Phương tiện truyền dẫn và cách làm chương trình đổi thay theo thời đại nhưng sự gắn bó với công chúng vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng bản tin, tác phẩm. Chính những chuyến đi cơ sở, sự kiên trì theo đuổi đề tài và nỗ lực kể chuyện đời sống chân thực, gần gũi đã hun đúc bản lĩnh của người làm phát thanh.

Đoạt giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 với tác phẩm “Tuyên Quang - Đường lớn đã mở” là quả ngọt cho những người làm báo phát thanh. Bằng cách kết nối thực tiễn sinh động ở cơ sở với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh, tác phẩm truyền đi thông điệp: Khi hạ tầng giao thông được khơi thông bằng sự đồng thuận, “con đường lớn” của khát vọng thịnh vượng cũng rộng mở.

Ê-kíp phát thanh tác nghiệp tại cơ sở, tìm chất liệu đời sống cho chương trình.

Còn tác phẩm “Từ lời thề Tân Trào đến kỷ nguyên pháp quyền - Hành trình 80 năm niềm tin và khát vọng”, đoạt giải B giải Diên Hồng lần thứ IV năm 2026, được kết tinh từ hành trình ê-kíp kiên trì tìm gặp, lắng nghe các nhân chứng lịch sử.

Chiều sâu trong mỗi tác phẩm còn được bồi đắp từ sự đồng hành xuyên suốt của Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, từ khâu hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến những chuyến tác nghiệp tại cơ sở. Phóng viên Thanh Lam chia sẻ: “Chuyên đề “Giao thông - Lối mở vùng cao” và chương trình phát thanh trực tiếp “Đánh thức di sản miền đá xám” cùng đoạt giải Bạc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 đều có sự tham gia sát sao của Ban Giám đốc. Điều ấy giúp ê-kíp có thêm định hướng và điểm tựa chuyên môn, để mỗi tác phẩm vừa bám sát thực tiễn, vừa có chiều sâu và sức thuyết phục”.

Thành tích 5 giải thưởng (gồm 3 giải Bạc, 1 giải Đồng và 1 giải Khuyến khích) tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026, trong đó có hai tác phẩm tiêu biểu kể trên tiếp tục ghi dấu sức sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ phát thanh Tuyên Quang. Trên từng cánh sóng, bản lĩnh ấy còn được khẳng định bằng những chương trình thiết thực, sự đổi mới cách thể hiện và niềm tin yêu của thính giả. Đó cũng là cách người làm phát thanh vững vàng thực hiện sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.