Cảnh sát vào rừng lùng nhóm nghi can bắn chết người giữa ban ngày

Hơn 100 cảnh sát Quảng Ngãi cùng lực lượng dân quân đang truy lùng băng nhóm bắn chết người đang tháo chạy, lẩn trốn trên núi ở huyện vùng cao Sơn Hà.

Chiều 27/3, hơn 100 cảnh sát Quảng Ngãi cùng lực lượng dân quân lập nhiều chốt chặn, vây bắt nhóm nghi can dùng súng bắn một người chết và một người bị thương đang trốn trong rừng ở xã Sơn Ba, huyện vùng cao Sơn Hà.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) tới quán bida Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn, TP Kon Tum, Kon Tum) chơi.

Tại đây một người lạ mặt dùng súng bắn khiến anh Cương tử vong tại chỗ, anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm nghi can lái ôtô bỏ trốn khỏi tỉnh Kon Tum theo quốc lộ 24 về Quảng Ngãi.

Vỏ đạn còn lại ở hiện trường vụ án. Ảnh: A. Kiên.

Chưa hết sợ hãi, anh Võ Kiên, thương lái buôn hàng về vùng sâu, vùng xa, cho biết chiều cùng ngày khi đi qua xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) thì nhiều cảnh sát chặn lại cảnh báo nguy hiểm.

"Tôi vừa dừng xe lại thì phát hiện phía trước có chiếc ôtô bán tải màu đỏ đang lao tới. Thấy bóng dáng cảnh sát, lái xe bẻ lái cho ôtô quay đầu lại, bỗng dưng một thanh niên từ trên nhảy xuống vứt một chiếc túi màu đen văng vào lề đường. Sau đó họ bỏ phương tiện ở lại rồi chạy trốn về hướng núi, nhiều cảnh sát chạy theo sau truy bắt...", anh Kiên thuật lại.

Chiếc túi da màu đen do nhóm nghi can vứt lại ven đường ở huyện vùng cao Sơn Hà. Ảnh: A. Kiên.

Khám xét hiện trường, bước đầu cảnh sát ghi nhận nhóm nghi can vứt bỏ lại một số vũ khí như súng và lựu đạn, trong đó hai người chạy trốn vào rừng sâu trên núi. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục bao vây, truy bắt nhóm nghi can bắn chết người này.

Theo lãnh đạo huyện Sơn Hà, hiện lực lượng vây bắt các đối tượng này lên hơn 100 người gồm Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Ba Tơ, Công an huyện Sơn Hà và dân quân xã Sơn Ba, Sơn Linh...

Hiện lực lượng cảnh sát đã bắt được 1 nghi can. Công an đang lấy lời khai ban đầu ngay tại hiện trường đối với nghi phạm này. Còn lại hai nghi can đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Sơn Ba. Công an nhận định hai tên này mang theo súng nên rất nguy hiểm.

Sự việc xảy ra tại thành phố Kon Tum. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng