Cảnh sát và người dân Paris ứng phó với đợt biểu tình mới

Nhân viên an ninh đối phó với người biểu tình tại thành phố Lille ở Pháp ngày 31/10/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo truyền thông Mỹ, một số cửa hàng trên các tuyến phố thương mại ở thủ đô Paris đã đóng cửa, bịt kín cửa kính trước các cuộc biểu tình diễn ra ngày 5/11 (giờ địa phương).

Trong khi đó, cảnh sát địa phương được triển khai tại các nhà ga trên khắp thành phố Paris và tiến hành khám xét để thu giữ những vật dụng nguy hiểm. Cảnh sát đăng trên X: “Không được để bất kỳ thiết bị nào có thể được dùng để thực hiện hành vi bạo lực lọt đến các điểm tập trung biểu tình”.

Ngày 4/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ mức độ gây rối nào và sẽ bắt giữ người vi phạm nếu cần thiết. Ông cho biết thêm, chính quyền và các nghiệp đoàn đã thống nhất lộ trình biểu tình tại gần như tất cả các thành phố dự kiến diễn ra biểu tình, song một số bất đồng vẫn chưa được giải quyết.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, đến 13 giờ giờ địa phương (7 giờ tối giờ Việt Nam), 270.000 người đã tham gia gần 200 cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày hành động toàn quốc do các nghiệp đoàn tổ chức.

Con số này chưa tính thủ đô Paris, nơi một cuộc tuần hành dự kiến sắp bắt đầu, nhưng cao hơn số người biểu tình bên ngoài Paris vào cuối tuần trước.

Bộ Nội vụ cho biết: “Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra suôn sẻ, một số vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, tại Lyon đã ghi nhận căng thẳng khi vài trăm người lập thành một nhóm ‘black bloc’”. “Black bloc” là cách gọi những người biểu tình che mặt.

Tại Nantes, những vụ việc đầu tiên đã được ghi nhận khi đoàn tuần hành giải tán. Còn tại Paris, cảnh sát đang giám sát có hệ thống và giải tán nhiều cuộc tuần hành không được cấp phép trên các tuyến đường công cộng.

Gần Toulouse, một đám cháy bùng phát trong khuôn viên một trường học sau khi các thiết bị gây cháy bị ném vào.

Bộ Nội vụ tuyên bố: “Lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục được huy động với quy mô lớn để ứng phó các cuộc biểu tình trong buổi chiều, kiềm chế những nhóm bạo lực, ngăn chặn tình trạng gây rối và can thiệp khi cần thiết nhằm bảo vệ người dân, giữ an toàn cho các đoàn tuần hành và bảo vệ các tòa nhà công cộng”.