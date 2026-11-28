Cảnh sát Úc đang truy tìm người thực hiện hành vi phá hoại cây King Jarrah – một cây cổ thụ có tuổi đời ước tính từ 300 đến 500 năm – bằng cưa máy. Vụ việc được chính quyền địa phương mô tả là hành động cố ý, vô nghĩa và gây tổn thương sâu sắc đối với cộng đồng.

Cây King Jarrah nằm trong Vườn quốc gia Wellington, ở phía nam thành phố Perth, bang Tây Úc.

Theo thông tin từ ban quản lý công viên, cây cao khoảng 36 m (118 feet), được xem là một trong những cây Jarrah lớn nhất trong khu vực. Trong hàng trăm năm tồn tại, cây đã vượt qua nhiều đợt cháy rừng và bão lớn.

Cây King Jarrah bị phá hoại. Ảnh: Matt Swinbourn MLC/Facebook

Tuy nhiên, cây cổ thụ này vừa trở thành mục tiêu của một vụ phá hoại nghiêm trọng. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan quản lý khu bảo tồn đã thông báo đóng cửa khu vực King Jarrah cùng bãi đậu xe gần đó vào hôm thứ Ba, do lo ngại về an toàn cho du khách. Khu vực sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi được đánh giá là an toàn để mở cửa trở lại.

Chính quyền lên án hành vi phá hoại

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Môi trường bang Tây Úc Matthew Swinbourn cùng Jodie Hanns, Thư ký Nghị viện của Bộ trưởng Năng lượng, đã lên tiếng về vụ việc trong một bài đăng chung trên Facebook.

Ông Swinbourn mô tả đây là hành động kinh khủng, vô nghĩa và đau lòng, khi một người đã sử dụng cưa máy để phá hoại cây King Jarrah biểu tượng của Vườn quốc gia Wellington.

Ảnh: Matt Swinbourn MLC/Facebook

Các quan chức cho biết họ đặc biệt bàng hoàng trước việc một cây cổ thụ được cho là đã tồn tại khoảng 500 năm lại bị cố tình tấn công ngay trong khuôn viên một vườn quốc gia.

Theo hai quan chức, cây King Jarrah có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Tây Úc. Việc cây bị phá hoại không chỉ gây thiệt hại cho môi trường tự nhiên mà còn khiến cộng đồng địa phương đau lòng và tức giận.

Hiện các chuyên gia đang tiến hành đánh giá mức độ tổn thương của cây, đồng thời tìm kiếm những giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cây có thể tiếp tục sinh trưởng và phục hồi.

Các quan chức nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo vệ cây, tận dụng mọi cơ hội để duy trì sự sống của cây cổ thụ và xác định những người đứng sau vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, camera giám sát đã được lắp đặt tại khu vực xảy ra vụ phá hoại. Chính quyền đồng thời yêu cầu người dân không đến tham quan địa điểm này trong thời gian khu vực vẫn đang bị phong tỏa.

Ông Swinbourn và bà Hanns kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy chủ động trình báo với cơ quan chức năng.

Hai quan chức nhấn mạnh những người thực hiện hành vi cố ý phá hoại một di sản thiên nhiên có giá trị như vậy cần phải được xác định danh tính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các chuyên gia về cây xanh đang đánh giá cây. Ảnh: Matt Swinbourn MLC/Facebook

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, ông Tyrrell Gardiner, Chủ tịch chính quyền địa phương Shire of Dardanup, cũng lên án vụ việc và kêu gọi sớm tìm ra những người chịu trách nhiệm.

Theo ông, việc chứng kiến một cây cổ thụ bị cố tình phá hoại là điều đáng buồn và không thể chấp nhận được. Ông cũng nhấn mạnh King Jarrah không chỉ là một cây lớn trong công viên mà còn là biểu tượng cho di sản thiên nhiên làm nên nét đặc biệt của vùng đất này.

Hiện tình trạng thực tế của cây vẫn đang được các chuyên gia đánh giá. Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra, người dân địa phương và chính quyền Tây Úc đang hy vọng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi có thể sống sót sau vụ tấn công và tiếp tục đứng vững tại Vườn quốc gia Wellington.